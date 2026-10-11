Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Bu akşam TV'de hangi diziler var? 11 Ekim 2026 Pazar Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        Bu akşam TV'de hangi diziler var? 11 Ekim 2026 Pazar Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        11 Ekim 2026 Pazar günü televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler, yarışmalar ve filmler belli oldu. TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Daha 17, TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster? izleyiciyle buluşacak. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin 5 Ekim 2026 tarihli güncel yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 16:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        11 Ekim Pazar akşamı televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler, ulusal kanalların yayın programını araştırıyor. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın akışında diziler, yarışma programları ve yerli filmler yer alıyor. Akşam kuşağında farklı türlerde yapımlar ekrana gelirken izleyiciler, takip ettikleri programların başlangıç saatlerini de öğrenmek istiyor. Peki bugün hangi kanalda hangi program var, diziler ve yarışmalar saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin 11 Ekim 2026 Pazar günü yayın akışı programı...

        2

        BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

        Pazar akşamı TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Daha 17 ve NOW'da Ömür Usta ekrana gelecek. Show TV'de Sevdan Bir Ateş, Star TV'de Tuzlu Kahve yayınlanacak. ATV ve TV8'de ise yarışma programları izleyicilerle buluşacak.

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        13.00 – Kızılcık Şerbeti
        16.15 – Gizli Görev
        18.25 – Ana Haber
        20.00 – Atla Gel Şaban
        21.45 – Sevdan Bir Ateş

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        17.30 – Kod Adı Kırlangıç
        19.00 – Ana Haber
        20.00 – Teşkilat

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        14.45 – Güller ve Günahlar
        16.30 – Uzak Şehir
        18.30 – Kanal D Haber
        20.00 – Daha 17

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        15.30 – Altı Üstü İstanbul
        19.00 – atv Ana Haber
        20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?

        7

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08.00 – Sevdiğim Sensin
        15.30 – Yerli Dizi Tekrarı
        19.00 – Star Haber
        20.00 – Banker Bilo
        21.45 – Tuzlu Kahve

        8

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        13.00 – Halef
        16.15 – Ömür Usta
        19.00 – NOW Ana Haber
        20.00 – Ömür Usta

        9

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08.00 – Oynat Bakalım

        08.30 – Gençlik Rüzgarı
        10.00 – Gazete Magazin
        15.30 – Gupi
        17.00 – MasterChef Türkiye
        20.00 – MasterChef Türkiye

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TV Yayın akışı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!
        8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Korkunç şüphe! 8 yaşındaki Oğuzhan'ı dayısı 6.kattan attı iddiası!
        Korkunç şüphe! 8 yaşındaki Oğuzhan'ı dayısı 6.kattan attı iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        Park etme sırasında facia! Çarptığı kocası hayatını kaybetti!
        Park etme sırasında facia! Çarptığı kocası hayatını kaybetti!
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        Mourinho'dan olay protesto!
        Mourinho'dan olay protesto!
        Beşiktaş'ın Kocaelispor 11'i
        Beşiktaş'ın Kocaelispor 11'i
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı!
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Bana 'Yıldız olamazsın' dediler"
        "Bana 'Yıldız olamazsın' dediler"
        Umut ışığı yandı
        Umut ışığı yandı
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!