Bu akşam TV'de hangi diziler var? 11 Ekim 2026 Pazar Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

11 Ekim Pazar akşamı televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler, ulusal kanalların yayın programını araştırıyor. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın akışında diziler, yarışma programları ve yerli filmler yer alıyor. Akşam kuşağında farklı türlerde yapımlar ekrana gelirken izleyiciler, takip ettikleri programların başlangıç saatlerini de öğrenmek istiyor. Peki bugün hangi kanalda hangi program var, diziler ve yarışmalar saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin 11 Ekim 2026 Pazar günü yayın akışı programı...