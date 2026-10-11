Bu akşam TV'de hangi diziler var? 11 Ekim 2026 Pazar Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi
11 Ekim 2026 Pazar günü televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler, yarışmalar ve filmler belli oldu. TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Daha 17, TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster? izleyiciyle buluşacak. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin 5 Ekim 2026 tarihli güncel yayın akışı...
11 Ekim Pazar akşamı televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler, ulusal kanalların yayın programını araştırıyor. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın akışında diziler, yarışma programları ve yerli filmler yer alıyor. Akşam kuşağında farklı türlerde yapımlar ekrana gelirken izleyiciler, takip ettikleri programların başlangıç saatlerini de öğrenmek istiyor. Peki bugün hangi kanalda hangi program var, diziler ve yarışmalar saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin 11 Ekim 2026 Pazar günü yayın akışı programı...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Pazar akşamı TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Daha 17 ve NOW'da Ömür Usta ekrana gelecek. Show TV'de Sevdan Bir Ateş, Star TV'de Tuzlu Kahve yayınlanacak. ATV ve TV8'de ise yarışma programları izleyicilerle buluşacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 – Kızılcık Şerbeti
16.15 – Gizli Görev
18.25 – Ana Haber
20.00 – Atla Gel Şaban
21.45 – Sevdan Bir Ateş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17.30 – Kod Adı Kırlangıç
19.00 – Ana Haber
20.00 – Teşkilat
KANAL D YAYIN AKIŞI
14.45 – Güller ve Günahlar
16.30 – Uzak Şehir
18.30 – Kanal D Haber
20.00 – Daha 17
ATV YAYIN AKIŞI
15.30 – Altı Üstü İstanbul
19.00 – atv Ana Haber
20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?
STAR TV YAYIN AKIŞI
08.00 – Sevdiğim Sensin
15.30 – Yerli Dizi Tekrarı
19.00 – Star Haber
20.00 – Banker Bilo
21.45 – Tuzlu Kahve
NOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 – Halef
16.15 – Ömür Usta
19.00 – NOW Ana Haber
20.00 – Ömür Usta
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 – Oynat Bakalım
08.30 – Gençlik Rüzgarı
10.00 – Gazete Magazin
15.30 – Gupi
17.00 – MasterChef Türkiye
20.00 – MasterChef Türkiye