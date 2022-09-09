Haftanın son iş gününde televizyon yayın akışı merak konusu. Hafta sonu öncesi bu akşamı evinde geçirecek olan binlerce vatandaş; bugün ekrana gelecek dizi, film ve yarışmalar ile ilgili aramalar yapıyor. İşte, 9 Eylül 2022 Cuma gününe özel TV8, Show TV, Fox, ATV, Star, TRT1 ve Kanal D'de ekrana gelecek yapımlar...



TRT 1 YAYIN AKIŞI



16:15 Yeliş Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

23:50 Balkan Ninnisi