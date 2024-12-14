Bu akşam TV’de neler var? 14 Aralık Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı
Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler 14 Aralık Cumartesi TV yayın akışı için araştırmalara başladı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, Kanal D, ATV, TRT 1, Now, Star TV, Show TV yayın akışı...
Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. Kanalların 14 Aralık Cumartesi TV yayın akışı listeleri paylaşıldı.
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
05:00 Deha
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Siyah Kalp
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:15 Kızıl Goncalar
16:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şevkat Yerimdar
23:15 Leyla: Hayat.. Aşk...Adalet...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan yeni bölüm
00:15 Annem Ankara tekrar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Sen Ağlama İstanbul
11:30 Sahipsizler
13:45 Sen Ağlama İstanbul
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Dizi
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul (tekrar)
22:15 Sahipsizler
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