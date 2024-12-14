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        Haberler Bilgi Magazin Bu akşam TV’de neler var? 14 Aralık Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        Bu akşam TV’de neler var? 14 Aralık Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler 14 Aralık Cumartesi TV yayın akışı için araştırmalara başladı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, Kanal D, ATV, TRT 1, Now, Star TV, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 17:10 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:10
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        Bu akşam TV'de neler var?
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        Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. Kanalların 14 Aralık Cumartesi TV yayın akışı listeleri paylaşıldı.

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        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        05:00 Deha

        08:00 Sandık Kokusu

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Kızılcık Şerbeti

        15:30 Sandık Kokusu

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Siyah Kalp

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Memet Özer ile Mutfakta

        12:30 Kamera Arkası

        13:15 Kızıl Goncalar

        16:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

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        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Şevkat Yerimdar

        23:15 Leyla: Hayat.. Aşk...Adalet...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Afili Aşk

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Arka Sokaklar

        16:00 Uzak Şehir

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Yalan yeni bölüm

        00:15 Annem Ankara tekrar

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:30 Sen Ağlama İstanbul

        11:30 Sahipsizler

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        13:45 Sen Ağlama İstanbul

        15:45 En Güzel Bölüm

        16:00 Dizi

        19:00 Star Haber

        20:00 Sen Ağlama İstanbul (tekrar)

        22:15 Sahipsizler

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