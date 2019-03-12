Bu bahar Tekfen Filarmoni’ye “Kim” geliyor!

Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, nam-ı diğer “Üç Denizin Sesi” Tekfen Vakfı’nın 20’inci yılında baharı genç, yetenekli kemancı Bomsori Kim ile karşılıyor. Max Bruch’un Sol Minör 1. Keman Konçertosu’nu seslendirecek olan genç sanatçı, 1774 yılı Joannes Baptista Guadagnini yapımı özel bir keman çalıyor.

“BAHARIN SESİ İLK KEZ TÜRKİYE'DE”

Korece “baharın sesi” anlamına gelen Bomsori, Türkiye’deki ilk konserini Tekfen Filarmoni’yle veriyor.

Dünya klasik müzik camiası tarafından “en parlak ve heyecan verici keman virtüözlerinden biri” olarak tanımlanan, Almanya’nın en önemli yarışmalarından 62’inci ARD Uluslararası Müzik Yarışması’nın Keman Birincisi olan Bomsori Kim’in, genç yaşına rağmen birçok uluslararası ödülü de bulunuyor.

Uluslararası Çaykovski Yarışması, Kraliçe Elisabeth Yarışması, Uluslararası Jean Sibelius Keman Yarışması ve Uluslararası Sendai Müzik Yarışması gibi pek çok prestijli uluslararası yarışmanın da kazananı olan Bomsori Kim, 15’inci Uluslararası Henryk Wieniawski Keman Yarışması’nda heyecanlandıran bir başarıya imza atarak 2’incilik Ödülü ve Eleştirmenler Ödülü’nün yanı sıra tam tamına dokuz özel ödül kazandı.