ABD düşen deniz piyadelerine ait F-35 uçağını arıyor

ABD'de pilotun sağ kurtulmasının ardından düşen deniz piyadelerine ait F-35 uçağı için havadan ve karadan arama başlatıldı.

ABD Ordusu Sözcülerinden Binbaşı Melanie Salinas, yaptığı açıklamada, deniz piyadelerine ait bir F-35 uçağının, Güney Carolina eyaletine bağlı Kuzey Charleston bölgesinde uçuş yaptığı esnada arıza verdiğini bildirdi.

Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu aktaran Salinas, düşen F-35 uçağı için bölgede arama çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Söz konusu F-35 uçağının, eğitim uçuşunda olduğu ve aynı eğitime katılan başka bir F-35'in güvenli şekilde Salinas'daki hava üssüne döndüğü kaydedildi.

Arama çalışmaları karadan ve havadan sürerken, yetkililer, yerel halktan da uçağın bulunması konusunda yardım istedi.

ABD Deniz Piyadeleri sözcüsü Insider’a yaptığı açıklamada “2. Deniz Uçak Kanadına bağlı Deniz Avcı Saldırı Eğitim Filosu (VMFAT) 501’den bir F-35B Lightning II jetinin karıştığı bir kazayı doğrulayabiliriz. Pilot güvenli bir şekilde uçaktan fırladı. Halen daha fazla bilgi toplamaya ve durumu değerlendirmeye devam ediyoruz. Kaza soruşturma altında olacak.” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasıl olur da bir F-35'i kaybedersiniz? Nasıl olur da bir takip cihazı olmaz ve halktan ne istiyoruz? Uçağı bulup teslim etmelerini mi?" ifadelerini kullandı.

Yerel haber kuruluşu WCBD’ye göre pilot, uçağı terk ettikten sonra North Charleston’daki South Kenwood Drive yakınlarındaki bir yerleşim bölgesinde bulundu ve durumu stabil olarak yerel bir tıp merkezine nakledildi. Ekürisi de ayrı bir uçakla güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Charleston Ortak Üssü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise, “Jetin bilinen son konumuna dayanarak ve FAA ile koordinasyon halinde, dikkatimizi JB Charleston’ın kuzeyine, Moultrie Gölü ve Marion Gölü çevresine odaklıyoruz” dedi.

TRUMP: BU UÇAKLAR O KADAR GİZLİ Kİ...

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de yaptığı bir konuşmada F-35'lerin görünmezliik özelliğine atıfta bulunarak "Yüz milyonlarca dolar harcayarak aldığımız uçakları göremiyoruz bile" ifadelerini kullanmıştı.

Trump 2020'nin başlarında Michigan'da yaptığı bir diğer konuşmasında "Bu uçaklar o kadar gizli ki, uçtuğunu bile göremiyorsunuz" demişti.

ARAMA ÇALIŞMALARINA 1 HELİKOPTER DAHA KATILDI

Öte yandan Güney Carolina'da kötü hava koşulları sona erdikten sonra bir helikopterin arama çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Charleston Ortak Üssü'nde Kıdemli Uzman Çavuş Heather Stanton bir helikopterin düşen uçağı arama çalışmaları katıldığını belirtti. Olaylı ilgili soruşturma devam ediyor.