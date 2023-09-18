Icardi'nin golünü saha içinde de tribünde de kimse anlamadı!

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AVRUPA BU GOLÜ KONUŞTU Faslı yıldız çıktığı ilk maçta taraftarı mest ederken, hem Ziyech'in etkili performansı hem de Icardi'nin vuruşu dış basında da yankı buldu.

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Hollanda basınındaki haberlerde, “Ziyech yeni takımında harika bir asistle başladı. Galatasaray’ın galibiyetinde pay sahibi oldu. Bu sert şuta Icardi’nin bilinçli bir şekilde yaptığı müdahale ile topun yönünü değiştirerek filelerle buluşturması dikkate değerdi” denildi.