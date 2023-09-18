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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı: Dehşet verici şekilde... - Fenerbahçe Haberleri

        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı: Dehşet verici şekilde...

        Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, ülkesi Brezilya'nın basınına sarı-lacivertliler hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Alex, "Fenerbahçe'de 3 yıl kalmam gerekiyordu ama 8 yıl kaldım." dedi. İşte açıklamalarının tamamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:22
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        2004 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Alex de Souza o dönem kendisine yapılan teklifin detaylarını anlattı.

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        "3 YIL KALMAM GEREKİYORDU 8 YIL KALDIM"

        UOL Esporte'ye konuşan Brezilyalı yıldız, "Brezilya'dan Türkiye'ye gitmeye ikna oldum çünkü Fenerbahçe'nin önerdiği kontrat dehşet verici şekilde iyiydi. Bu teklife asla 'hayır' diyemezdim. Yirmiden fazla uçak biletim, iki araba, bir ev, maç başı ücretlerim ve asist ödüllerim vardı. Avrupa'nın en iyi kulüplerinin verdiği gibi bir kontrattı. Fenerbahçe'de 3 yıl kalmam gerekiyordu ama 8 yıl kaldım." dedi.

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        "DORTMUND, HERTA BERLIN VE BENFICA İLE GÖRÜŞTÜM"

        Fenerbahçe'de oynarken birçok teklif aldığını söyleyen Alex, "Fenerbahçe'deki ilk kontratım bittiğinde 30 yaşımdaydım. O dönemde Borussia Dortmund, Hertha Berlin ve Benfica ile görüştüm. Fenerbahçe'den ayrılmaya değip değmeyeceğini düşündüm ve Fenerbahçe'de kaldım." sözlerini sarf etti.

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        Sarı lacivertli kulübün forması ile toplamda 344 maça çıkan Alex De Souza, 171 gol ve 146 asistlik performans sergilemişti.

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