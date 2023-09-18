Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor TCMB'nin yayınladığı verilere göre; 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 94,7 arttı. Dolar bazında ise Türkiye'de metrekare fiyat ortalaması 1002,5 dolar, İstanbul ortalaması ise 1495,6 dolar oldu. İstanbul ortalaması Aralık 2022'den, Türkiye ortalaması ise Ocak 2023'ten beri en düşük fiyata geriledi. Mayıs ayından Temmuz ayına kadar geçen 2 aylık dönemde İstanbul'da dolar bazlı ortalama yüzde 17,9, Türkiye'de ise yüzde 16 düştü

Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com Giriş: 18.09.2023 - 14:38 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:05 facebook

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