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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da korkutan veriler! 18 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?

        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!

        Marmara'daki kuraklık, İstanbul'daki barajları da olumsuz etkilemeye devam ediyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre bugün kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 25.28'e geriledi. Yetkililer, İstanbullulara su kullanımı konusunda tasarruflu olma çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 13:37 Güncelleme: 18.09.2023 - 13:55
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        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
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        Marmara Bölgesi'nde ağustos yağışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 azaldı. Bölgede geçen sene ağustos ayında metrekareye 47.5, bu yılın aynı döneminde ise 5 milimetre yağış düşerken ağustos yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 74 azaldı.

        DOLULUK ORANI: YÜZDE 25.2'YE DÜŞTÜ

        Marmara'nın yanı sıra kuraklık İstanbul'daki barajları da vurdu. Mega kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı bu sabah itibariyle yüzde 25.28 olarak ölçüldü.

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        İSKİ'DEN SU TASARRUFU ÇAĞRISI

        İstanbul'u "susuz günler mi bekliyor" sorusu akıllara gelirken, İSKİ, İstanbulluları su tüketimi konusunda daha dikkatli olmaları için uyardı.

        EYLÜL AYI DA KURAK GEÇECEK

        Meteorolojik verilere göre eylül ayında da İstanbul'un ciddi bir yağış almayacağı belirtilmişti.

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