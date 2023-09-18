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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu İran'da Cristiano Ronaldo izdihamı! - Futbol Haberleri

        İran'da Cristiano Ronaldo izdihamı!

        Bu sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki Persepolis maçı için İran'a giderken, Suudi Arabistan ekibinin süper yıldızı Cristiano Ronaldo büyük ilgiyle karşılandı. Portekizli futbolcuyla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışan İranlı futbolseverler izdihama sebep oldu. Al Nassr da son antrenmanını güvenlik gerekçesiyle iptal etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 19:41 Güncelleme: 18.09.2023 - 19:41
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        İran'da Cristiano Ronaldo izdihamı yaşandı. Al Nassr'ın 38 yaşındaki yıldızı, takımının Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Persepolis maçı için İran'a giderken, burada yoğun ilgiyle karşılandı.

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        İranlı futbolseverler, Portekizli futbolcuyu görmek için birbirleriyle yarıştı.

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        Al Nassr otobüsünü şehre girişten itibaren takip eden ve peşinden koşan yüzlerce taraftar, güvenlik sorunu oluşturdu.

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        Taraftarın ilgisi izdihama dönüşürken, Al Nassr da Persepolis maçı öncesi yapacağı son antrenmanı iptal etti.

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        Öte yandan İranlı yetkililer, Ronaldo'ya İran halısı hediye etti.

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        İran'ın Persepolis ile Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımları arasındaki mücadele salı günü saat 21.00'de oynanacak.

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