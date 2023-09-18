Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Yemek için vuruyoruz!" Göç eden leylekleri vurdular! - En son haberler

        "Yemek için vuruyoruz!" Göç eden leylekleri vurdular!

        İstanbul Arnavutköy'de, ellerinde silahlarla Sazlıdere Barajı'na gelen iki kişi, 'av' adı altında leylekleri vurdu. Öldürdükleri leylekleri geldikleri araca taşıyan kişileri, çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüyü kaydeden kişinin 'Ne için vuruyorsunuz' diye sorması üzerine elinde silah olan kişi 'Yemek için vuruyoruz' diye cevap verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yemek için vuruyoruz!" Göç eden leylekleri vurdular!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, dün saat 08.00 sıralarında, Arnavutköy'de Sazlıdere Barajı kenarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile baraj gölünün kenarına gelen iki kişi, yanlarında getirdikleri uzun namlulu silahlarla leylekleri vurmaya başladı.

        PİKNİK YAPANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

        DHA'da yer alan habere göre o sırada orada piknik yapan vatandaşların tepki göstermesi üzerine kaçak avcılar, silahlarını ve vurdukları leylekleri alarak olay yerinden uzaklaştı.

        "SES YAPIP, LEYLEKLERİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTIK"

        Piknik için orada bulunan Yücel Kaya, "Sabah saat sekiz sıralarında baktık ki, silahlı iki kişi gördük. Pusuya yatmış bir yere doğrultuyorlardı silahı. Baktığımızda orada leylek olduğunu gördük. Biz ses yaparak hayvanı kaçırmaya çalıştık ama hayvan kaçamadı.

        "YEMEK İÇİN VURUYORUZ' DEDİLER"

        O iki kişi devamlı hayvana sıkıyorlardı, uzun namlulu silahları vardı. Yanlarına gittik, 'Ne yapıyorsunuz' dedik, 'Av yapıyoruz' dediler. 'Bu leylek, avlanır mı bu, siz ne yapacaksınız bunu' dedik, 'Yemek için vuruyoruz' dediler.

        "LEYLEĞİ ALIP GİTTİLER"

        Sonra aldılar hayvanı gittiler. Adamlara bir zarar veremeyiz, sonra haksız duruma düşeriz diye, uyardık. Ondan sonra hayvanı alıp gittiler" şeklinde konuştu.

        "EMNİYET EKİPLERİ DE HAREKETE GEÇTİ"

        Hayvansever Gürkan Gazoğlu ise, "Sabah saatlerinde bize bir ihbar geldi. Şamlar Sazlıdere yönünde yabancı uyruklu kişiler, ellerinde silahlarla göçebe olan leylekleri vuruyorlarmış. Bizim arkadaşlarımız bütün kayıtlarını almışlar, biz de hemen buraya geldik. Onun dışında Orman Bölge Müdürlüğü ve emniyet ekipleri de harekete geçti.

        Normalde göçebe olan bu hayvanlar, Sazlıdere Barajı'nda sulak olduğu için bu noktada bekliyorlar ve bir süre sonra tekrar daha sıcak bölgelere doğru göç ediyorlar. Bu kişiler maalesef leylekleri yemek için vuruyorlarmış. Çok da vurmuşlar, aracın içinde de leylekler varmış yaralı ve ölü. Maalesef ki yetişemedik buraya ama emniyet güçlerimiz bu aracın plakasıyla İstanbul'da bu kişileri arıyor" dedi. Polis, göç yolunda mola veren leylekleri vuran kaçak avcıları yakalamak için çalışma başlattı.

        O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

        Yabancı uyruklu kaçak avcıların leylekleri vurduğu anlar ve sonrasında yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, iki kişinin pusuya yatarak ellerindeki silahlarla leylekleri vurmaya çalıştıkları ve bir kişinin vurduğu leyleği elinde tutarak arabasına doğru yürüdüğü, vurulmuş bir leyleğin yerde yattığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca, kaçak avcıların kendilerini uyaran vatandaşlara, 'Polis misiniz, kimliğinizi gösterin' dedikleri de duyuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebattan 1'ine cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebattan 1'ine cansız ulaşıldı!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Yağışlar yüzde 90 azaldı!
        Yağışlar yüzde 90 azaldı!
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        Eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti!
        Eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        190 hektar kül oldu! Bakan Yumaklı: Yangın kontrol altında!
        190 hektar kül oldu! Bakan Yumaklı: Yangın kontrol altında!
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        İklim aktivistlerinden Brandenburg Kapısı'nda eylem
        İklim aktivistlerinden Brandenburg Kapısı'nda eylem
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Yoğun diplomasi trafiği başladı
        Yoğun diplomasi trafiği başladı