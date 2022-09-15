Bu belirtileri yaşıyorsanız siz de depresyonda olabilirsiniz! Depresyon belirtileri nelerdir ve nasıl anlaşılır?

*Yazı, bilgi verme amacıyla yazılmıştır. Kesin tanı için doktorunuza başvurunuz." Hayat sürecinde birçok duygu yaşarız. Bazen üzülürüz bazen de tükenmiş gibi hissederiz. Böyle hissetmek oldukça insanidir. Her bu duyguya kapıldığımızda depresyonda olduğumuzu söyleyemeyiz. Depresyon; insanın psikolojik olarak zorlandığı ve tabiri caizse sistemin kendisini kapattığı ruhsal bir dönemdir. Bu dönemde vücudumuz aslında bizimle konuşur ve "bir şeyler yolunda değil, iyi değiliz!" der. İşte, bu belirtiler, vücudumuzun bize bir yardım çağrısıdır.

DEPRESYON BÜTÜN HAYATI OLUMSUZ ETKİLER Depresyon (majör depresif bozukluk) nasıl hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi ancak tedavi edilebilen tıbbi bir hastalıktır. Depresyon sürekli üzüntü halinde olmaya ve zevk veren durumlardan keyif almamaya yol açar. Depresyon çeşitli duygusal ve fiziksel belirtilere yol açabilir.

DEPRESYON BELİRTİLERİ NELERDİR? Bu belirtiler, zaman zaman herkeste yaşanabilir. Bunu, depresyondan ayırmak için tüm bu belirtileri düzenli olarak yaşamanız gerekir. - Sürekli üzgün ve mutsuz hissetmek

- Günlük aktivitelere olan ilgiyi yitirmek

- Yemek yiyememe veya aşırı yemek yeme

- Uykuya dalmada zorluk, sık uyanma veya aşırı uyuma

- Sürekli yorgun hissetme

- Değersiz ve suçlu hissetmek

- Konsantrasyon kaybı, karar verme zorluğu

- İntihar eğilimi

- Sürekli huzursuz hissetmek

- Tekrarlanan düşünceler ve suçluluk duygusu

- Sırt ağrısı veya baş ağrısı gibi açıklanamayan fiziksel sorunlar