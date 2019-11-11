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Bu da ‘Bitcoin Kürşat"

Aydın'da ‘Bitcoin Safiye' lakabıyla anılan Safiye B.'nin birçok kişiyi dolandırdığı iddiasının ardından bu kez Muğla'da benzer bir olay yaşandı. İddiaya göre bilgisayar yazılımcısı Kürşat Ö., farklı meslek gruplarından Türkiye'nin bir çok ilinde onlarca kişiyi bitcoin alım-satımı bahanesiyle dolandırdı. Milyonluk vurgun yaptığı öne sürülen Kürşat Ö., kayıplara karıştı. Kürşat Ö.'nün hakkında Türkiye'nin bir çok ilinde şikayetlerde bulunuldu. Son olarak Marmaris'te açılan 369 bin liralık dolandırıcılık davasında, Kürşat Ö.'ye ulaşamayan mahkeme, ilanen tebligatta bulundu. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberi...

Bitcoin

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 ' bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Safiye Gökçe B.'nin tutuklanmasının ardından bu kez Muğla'da benzer bir olay yaşandı.


Marmaris'te bilgisayar yazılım uzmanı olan Kürşat Ö., iddiaya göre sanal para birimi bitcoin borsasında para kazanma vaadiyle aralarında savcılar, emniyet mensupları, asker, akademisyen, doktor ve işadamlarının olduğu onlarca kişiden milyonlarca lira para aldı.

"BİR ÇOK KİŞİYE BORÇLANDIM"

Daha sonra paraları ödemeyen Kürşat Ö., Adana'da hakkında yapılan bir şikayetle ilgili savcılığa ifade verdi. İfadesinde, mağdurla bitcoin alışverişi yaptığını ifade eden Kürşat Ö., mağdur kişiye borcunu vermediğini ve bunun gibi bir çok kişiye borçlandığını söyledi. Serbest kalan Kürşat Ö., bu ifadenin ardından kayıplara karıştı. 2 yılın ardından milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Kürşat Ö. hakkında Türkiye'nin bir çok ilinde şikayetler arttı.

MAHKEME İLANEN TEBLİGATTA BULUNDU

Kürşat Ö. hakkındaki soruşturmalardan biri de Marmaris'te İ.A.'nın şikayetinin ardından başlatıldı. 369 bin 615 lira dolandırıldığını söyleyen İ.A.'nın şikayeti üzerine Kürşat Ö. hakkında dolandırıcılık davası açıldı. Mahkeme, Marmaris'te ikamet ettiği tespit edilen Kürşat Ö.'ye gönderdiği tebligatı ulaştıramadı. Polisler de kendisine ulaşamayınca mahkeme Kürşat Ö. için gazeteye ilan vererek ilanen tebligatta bulundu.

3 SİSTEMLE ÇALIŞIYOR

Mağdurlardan biri olan A.O. da Erzurum'da Kürşat Ö. hakkında şikayette bulundu. 150 bin lira parasını kaptırdığını ifade eden A.O. Kürşat Ö.'nün çalışma sistemini de ifadesinde anlattı.

İddialara göre, Kürşat Ö. şu üç yöntemi kullanıyordu:

Aylık çalışma: Siz paranızı veriyorsunuz aylık belli oranda anlaşıyorsunuz her ay kar miktarı hesabınıza yatırılıyor.

Haftalık çalışma: Haftalık bitcoin alıyorsunuz, bitcoin düşerse zararı Kürşat Ö. karşılıyor, kar olursa karla birlikte ana parayı veya sadece karı alıp çıkıyorsunuz.

Borsa çalışma: Kürşat Ö.'nün belirlediği borsada hesap açıyorsunuz, uzaktan Kürşat Ö. al sat yapıyor.

"BİTCOİN SAFİYE"'DEN DAHA YÜKSEK

Kürşat Ö. hakkında İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Muğla ve Adana gibi bir çok ilde şikayetler bulunuyor. Topladığı paraların, 30 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen Safiye Gökçe B.'den daha yüksek miktarda olduğu öne sürülüyor. Şikayetlerle ilgili çok yönlü soruşturmalar yapılıyor.

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