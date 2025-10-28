Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bu detaylar gözünüzden kaçıyor olabilir! Ev temizliğinde hangi eşya ne zaman temizlenmeli?

        Bu detaylar gözünüzden kaçıyor olabilir! Ev temizliğinde hangi eşya ne zaman temizlenmeli?

        Ev temizliği çoğumuz için rutin bir iştir, ancak bazı eşyalar düşündüğünüzden çok daha fazla bakteri barındırabilir. Çarşaflardan duş başlıklarına, telefon ekranlarından mutfak lavabosuna kadar her alanın temizliği için uzmanların önerilerini sizin için derledik. İşte detaylar!

        Giriş: 28.10.2025 - 10:38 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:38
        1

        Evimizde temiz tuttuğumuzu sandığımız birçok eşya aslında bakterilerin gizli üreme alanı olabilir. Temizlik uzmanları, hangi eşyanın ne sıklıkla temizlenmesi gerektiğini açıkladı. İşte detaylar!

        2

        MUTFAK VE SIK TEMAS EDİLEN YERLER

        Işık düğmeleri ve kapı kolları haftalık silinmelidir. Mutfak lavabosu günlük temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Çay ağacı yağı veya karbonat ile lavaboların bakteri oluşumu önlenebilir.

        3

        ZEMİNLER, HALILAR VE PERDELER

        Ahşap zeminler haftada bir silinmeli, süpürge iki-üç günde bir kullanılmalıdır. Halılar haftalık vakumlanmalı, ayda bir derin temizlik yapılmalıdır. Perdeler haftalık vakumlanmalı, üç ila altı ayda bir buharlı temizleyici ile derinlemesine hijyen sağlanmalıdır.

        4

        ELEKTRONİK CİHAZLAR VE GİYSİLER

        Telefon ekranları haftalık alkol ile nemlendirilmiş mikrofiber bezle temizlenmelidir. Klavyeler de haftada bir toz ve kirden arındırılmalıdır. Kot pantolonlar ise dört-beş kullanımda bir yıkanmalı, yanlış yıkama renk ve form kaybına yol açabilir.

        5

        TUVALET VE DUŞ BAŞLIKLARI

        Tuvaletler haftada üç kez temizlenmelidir; üstten alta doğru antibakteriyel sprey ve mikrofiber bezle silinmelidir. Duş başlıkları aylık olarak kireçten arındırılmalı, yoğun kullanım veya sert su durumunda iki haftada bir temizlenebilir.

        6

        BÜYÜK EV ALETLERİ

        Buzdolabı ve çöp kutuları bakteriler açısından risklidir. Buzdolabı haftalık silinmeli, aylık derin temizliği yapılmalıdır. Çöp kutuları ayda bir sıcak su ve sabun ile temizlenmeli, dış yüzeyler ise haftalık probiyotik sprey ile dezenfekte edilmelidir.

        7

        DİŞ FIRÇALARI VE ŞARJ CİHAZLARI

        Diş fırçaları milyonlarca bakteri barındırır, bu yüzden haftada bir protez tabletinde bekletilerek temizlenmelidir. Fırça tutacakları ve elektrikli şarj cihazları da haftalık silinmelidir.

        8

        ÇARŞAF VE HAVLU TEMİZLİĞİ

        Çarşaflar haftada bir yıkanmalıdır. Her gün dökülen deri hücreleri toz akarı için ideal bir besin sağlar; aksi takdirde alerji ve cilt tahrişleri oluşabilir. 60°C’de yıkamak bakterileri öldürmenin en etkili yoludur. Havlular ise haftada bir yıkanmalı, iki haftada bir değiştirilmelidir. Beyaz sirke kullanımı havluların yumuşak ve parlak kalmasını sağlar.

        Kaynak: The Guardian

