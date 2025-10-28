Bu detaylar gözünüzden kaçıyor olabilir! Ev temizliğinde hangi eşya ne zaman temizlenmeli?
Ev temizliği çoğumuz için rutin bir iştir, ancak bazı eşyalar düşündüğünüzden çok daha fazla bakteri barındırabilir. Çarşaflardan duş başlıklarına, telefon ekranlarından mutfak lavabosuna kadar her alanın temizliği için uzmanların önerilerini sizin için derledik. İşte detaylar!
MUTFAK VE SIK TEMAS EDİLEN YERLER
Işık düğmeleri ve kapı kolları haftalık silinmelidir. Mutfak lavabosu günlük temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Çay ağacı yağı veya karbonat ile lavaboların bakteri oluşumu önlenebilir.
ZEMİNLER, HALILAR VE PERDELER
Ahşap zeminler haftada bir silinmeli, süpürge iki-üç günde bir kullanılmalıdır. Halılar haftalık vakumlanmalı, ayda bir derin temizlik yapılmalıdır. Perdeler haftalık vakumlanmalı, üç ila altı ayda bir buharlı temizleyici ile derinlemesine hijyen sağlanmalıdır.
ELEKTRONİK CİHAZLAR VE GİYSİLER
Telefon ekranları haftalık alkol ile nemlendirilmiş mikrofiber bezle temizlenmelidir. Klavyeler de haftada bir toz ve kirden arındırılmalıdır. Kot pantolonlar ise dört-beş kullanımda bir yıkanmalı, yanlış yıkama renk ve form kaybına yol açabilir.
TUVALET VE DUŞ BAŞLIKLARI
Tuvaletler haftada üç kez temizlenmelidir; üstten alta doğru antibakteriyel sprey ve mikrofiber bezle silinmelidir. Duş başlıkları aylık olarak kireçten arındırılmalı, yoğun kullanım veya sert su durumunda iki haftada bir temizlenebilir.
BÜYÜK EV ALETLERİ
Buzdolabı ve çöp kutuları bakteriler açısından risklidir. Buzdolabı haftalık silinmeli, aylık derin temizliği yapılmalıdır. Çöp kutuları ayda bir sıcak su ve sabun ile temizlenmeli, dış yüzeyler ise haftalık probiyotik sprey ile dezenfekte edilmelidir.
DİŞ FIRÇALARI VE ŞARJ CİHAZLARI
Diş fırçaları milyonlarca bakteri barındırır, bu yüzden haftada bir protez tabletinde bekletilerek temizlenmelidir. Fırça tutacakları ve elektrikli şarj cihazları da haftalık silinmelidir.
ÇARŞAF VE HAVLU TEMİZLİĞİ
Çarşaflar haftada bir yıkanmalıdır. Her gün dökülen deri hücreleri toz akarı için ideal bir besin sağlar; aksi takdirde alerji ve cilt tahrişleri oluşabilir. 60°C’de yıkamak bakterileri öldürmenin en etkili yoludur. Havlular ise haftada bir yıkanmalı, iki haftada bir değiştirilmelidir. Beyaz sirke kullanımı havluların yumuşak ve parlak kalmasını sağlar.
