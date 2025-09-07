Bu eserler uğruna kilometreler kat ediliyor Dünyanın dört bir yanından büyük ilgi gören en popüler sanat eserleri!

VATİKAN’IN BAŞYAPITI: SİSTİNA ŞAPELİ

Michelangelo’nun Sistina Şapeli tavan freskleri, yalnızca sanat tarihi için değil, insanlık için de bir miras niteliğinde. Roma’daki Vatikan’ı ziyaret eden milyonlarca kişi, başını yukarı kaldırarak bu benzersiz sanat şölenine tanıklık ediyor. Fresklerin dini, kültürel ve estetik boyutu, sanatseverler için eşsiz bir deneyim sunuyor.