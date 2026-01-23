Bu akşam Ay, Satürn ve Neptün gökyüzünde bir araya gelecek. Çok nadir yaşanacak üçlü kavuşum olayı ile Hilal şeklindeki Ay bir ağız, Satürn ve Neptün ise bu gülümsemenin üzerindeki iki göz gibi görünecek. Gökbilim tutkunları, gökyüzünde oluşacak gülen yüz silüetini görmek için hazırlanıyor. Bu kapsamda “23 Ocak akşamı gökyüzündeki gülen yüz Türkiye’de, saat kaçta görünecek?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...