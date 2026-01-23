Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Bu gece gökyüzünde gülen yüz oluşacak! 23 Ocak akşamı ay, Satürn ve Neptün ne zaman, saat kaçta birleşecek, Türkiye’den gözükecek mi?

        Bu gece gökyüzünde gülen bir yüz oluşacak! 23 Ocak akşamı Ay, Satürn ve Neptün birleşimi Türkiye'den gözükecek mi?

        23 Ocak akşamı gökyüzünde kuzey ışıklarından bile daha nadir rastlanan "üçlü kavuşum" olayı yaşanacak. Hilal evresindeki Ay, Satürn ve Neptün aynı hizada birleşerek gökyüzünde gülen bir yüz oluşturacak. Peki, bu akşam gökyüzünde oluşacak gülen yüz Türkiye'den gözükecek mi, saat kaçta görülecek? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 23.01.2026 - 17:32 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:32
        1

        Bu akşam Ay, Satürn ve Neptün gökyüzünde bir araya gelecek. Çok nadir yaşanacak üçlü kavuşum olayı ile Hilal şeklindeki Ay bir ağız, Satürn ve Neptün ise bu gülümsemenin üzerindeki iki göz gibi görünecek. Gökbilim tutkunları, gökyüzünde oluşacak gülen yüz silüetini görmek için hazırlanıyor. Bu kapsamda “23 Ocak akşamı gökyüzündeki gülen yüz Türkiye’de, saat kaçta görünecek?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        BU GECE GÖKYÜZÜNDE GÜLEN YÜZ OLUŞACAK

        23 Ocak akşamı Ay, Satürn ve Neptün bir araya gelerek gökyüzünde gülen yüz şekli oluşturacak. Üçlü kavuşum olarak bilinen bu nadir astronomi olayı, izleyenlere etkileyici bir gökyüzü manzarası sunacak.

        3

        AY, SATÜRN VE NEPTÜN SAAT KAÇTA BİRLEŞECEK?

        Bu akşam gökyüzünde oluşacak gülen yüz silüeti, gün batımından yaklaşık 30–60 dakika sonra görülecek.

        4

        ÜÇLÜ KAVUŞUM TÜRKİYE’DEN GÖZÜKECEK Mİ?

        Gökyüzünde oluşacak gülen yüz şekli Türkiye’den görülecek. Ay ve Satürn Türkiye’nin tamamından, gün batımından sonra yan yana görünecek.

        Neptün ise aynı bölgede olacak ama çıplak gözle görünmeyecek. Görmek isteyenlerin dürbün ya da teleskop ile bakması gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
