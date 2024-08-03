Dahası, somon, saç sağlığı için gerekli bir besin olan D vitamini açısından zengin birkaç gıdadan biridir. Araştırmalar, D vitamininin normal bir saç döngüsü için ve saçın anajen veya büyüme aşamasını başlatmak için gerekli olduğunu göstermektedir. Somon ayrıca saç foliküllerinin büyümesinde rol oynayan bir vitamin olan B12'yi de sağlar.