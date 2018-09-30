Bu görüntü üzerinden hakarete inceleme

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 7 Eylül 2018'de Trabzon'da oynanan Türkiye-Rusya karşılaşması öncesinde koltuklara bırakılan bazı Türk bayraklarının rüzgar nedeniyle yere düşmesi üzerine kent insanına yönelik sosyal medyadan hakaret edenlerin tespitini istedi. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu ilk aşamada biri Hollanda'dan olmak üzere 15 şüphelinin adresini belirleyerek dosyayı Güvenlik Şube'ye gönderdi.



HAKARET EDENLER ARAŞTIRILIYOR

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, başta Hollanda olmak üzere, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Kayseri gibi şehirlerde yaşayan 15 kişi hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçundan işlem yaptı. Polisin hazırladığı dosya savcılığa gönderildi. Polisin fotoğrafları paylaşan ve hakaret edenlerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



İLK TEPKİ AĞAOĞLU'NDAN GELMİŞTİ

Trabzonlu taraftarlara yapılan hakaretlere ilk tepkiyi Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu göstermişti. Ağaoğlu sosyal medya hesabından "fotoğrafın maç öncesinde çekildiğini, rüzgarın suçunun taraftara yüklenmeye çalışıldığını" söylemişti.

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