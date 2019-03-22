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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girdi.
SOĞUK İNTİKAM
Hans Petter Moland'ın yönetmenliğini yaptığı, İrlandalı sinema oyuncusu Liam Neeson'ın başrolünde yer aldığı gerilim ve aksiyon filmi Soğuk İntikam izleyici ile buluştu.
Başarılı oyuncuya Emmy Rossum, Julia Jones, Laura Dern, Tom Bateman, Domenick Lombardozzi ve William Forsythe'nin eşlik ettiği film; oğlu bir uyuşturucu baronu tarafından öldürülen kar temizleyici Nels'in intikam hikayesini konu ediniyor.
HOTEL MUMBAI
Anthony Maras yönetmenliğindeki Hotel Mumbai, Hindistan'ın finans ve eğlence başkenti olan Mumbai'de yaşanan gerçek bir öyküyü beyaz perdeye taşıyacak.
Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupam Kher ve Jason Isaacs'ın rol aldığı film, Pakistan'daki aşırıcı grupların planladıkları saldırıların üssü olarak seçtiği Hindistan'ın en önemli sembollerinden biri olan ve 1903 yılından bu yana hizmet veren beş yıldızlı otelde üç gün boyunca yaşanan ve kenti kaosa sürükleyen eylemleri anlatıyor.
ALİ
Hakan Meriçliler, Gürbey İleri, Semra Dinçer, Karel Gürtekin ve Baran Şükrü Babacan'ın rol aldığı Ali adlı filmi Ramazan Özer yönetti. Dram türündeki film, mide kanserine yakalanan genç bir adamın yaşadığı zorlukları ve kendisiyle beraber babasının da hayatının bambaşka bir yöne evrilişini konu alıyor.
ÖZGÜR DÜNYA
Şevki Es ve Faruk Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği Özgür Dünya, babası, arkadaşları ve kendi özgürlüğü için mücadele eden genç bir kızın hikayesini odağına alıyor. Faruk Aksoy'un senaryosunu Hüseyin Aksu, Evren Erbaşol ve Burcu Üstündağ ile kaleme aldığı filmin başrollerinde Murat Serezli, Rabia Soytürk, Gürbey İleri, Sami Aksu, Hayal Köseoğlu, İdris Nebi Taşkan ve Mekin Sezer gibi isimler oynuyor.
ÇAT KAPI AŞK
Erhan Baytimur'un yönettiği Çat Kapı Aşk, hayatının aşkının bir gün gelip kendisini bulacağına inanan genç bir kız ile hayatı boyunca herkesten gizlemeye çalıştığı rahatsızlığına engel olamayan, bu yüzden yaşadığı sorunlardan kaçmaya çalışan bir gencin yaşadıklarını anlatıyor. Nesrin Zamur ile Deniz Güney İşintek'in senaryosunu yazdığı romantik komedi türündeki filmin başrollerinde Müge Boz, Jess Molho, Nergis Kumbasar, Duygu Çetinkaya ve İbrahim Selim rol aldı.
BABA BU ALEM Bİ ALEM
Oğuz Yalçın'ın yönettiği, Tarık Papuçcuoğlu, Melih Çardak, İnan Ulaş Torun, Selma Güngör ve İlay Sağsöz gibi isimlerin oynadığı film, eski mafyatik ilişkilerinden uzak olmak ve İzmir'de yaşayan kızlarına yakın olmak için Seferihisar'a yerleşen bir adamın hikayesini konu ediniyor.
ŞEYTAN-İ İNS
Gökhan Arı'nın yazıp yönettiği haftanın yerli korku filmi "Şeytan-i İns", ailesinin geçmişinde yatan sırları açığa çıkarmak için İstanbul'dan köyüne yolculuk yapan bir gencin yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.
ANADOLU TURNESİ
Deniz Tortum ve Can Eskinazi'nin yönettiği belgesel yapım Anadolu Turnesi, 2013 yazında kurdukları rock grubu ile Anadolu'yu turlayan dört müzisyenin hikayesini anlatıyor.
BİZ
2017 yapımlı ilk uzun metrajı Get Out adlı filmle ses getiren Jordan Peele'in yeni filmi Biz, yaz tatilinde arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmek için sahil evine giden Wilson ailesinin, kendilerine benzeyen davetsiz misafirleriyle yaşayacakları gerilimi konu ediniyor. ABD yapımı gerilim ve korku türündeki filmde, Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Yahya Abdul-Mateen, Kara Hayward, Nathan Harrington, Tim Heidecker, Anna Diop, Shahadi Wright Joseph ve Evan Alex gibi isimler oynuyor.
MİRAİ
Mamoru Hosoda yönetmenliğindeki Mirai, dört yaşındaki Kun'un kardeşinin doğmasının akabinde gelişen büyüme ve kardeşliği öğrenme macerasını anlatıyor.
KUZULAR KURTLARA KARŞI 2
Vladimir Nikolaev'in yönetmen koltuğunda oturduğu bir diğer animasyon film "Kuzular Kurtlara Karşı 2", kurtlarla kuzuların barış içinde yaşadığı kasabaya saldırı düzenlemeyi planlayan Gark ve kurt sürüsüne karşı Gri ve arkadaşlarının mücadelesini sinemaseverlerin beğenisine sunacak.
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