Bu hafta 11 film vizyona girdi! Vizyona giren filmler (22 Mart 2019)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girdi. İrlandalı sinema oyuncusu Liam Neeson'ın başrolünde yer aldığı gerilim ve aksiyon filmi Soğuk İntikam bu hafta izleyiciyle buluştu. Bu hafta vizyona giren bir başka yapım olan Hotel Mumbai ise Hindistan'ın finans ve eğlence başkenti olan Mumbai'de yaşanan gerçek bir öyküyü beyaz perdeye taşıdı. İşte bu hafta vizyona giren filmler!