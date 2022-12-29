Kanal D'nin her Cuma günü izleyicisinin karşısına çıkan dizisi Arka Sokaklar, bu yıl 17. sezonuyla ekranlara geliyor. Son olarak 638. bölümüyle yayınlanan dizi 3 haftadır yayınlanmıyor ve hakkında en çok merak edilen; Arka Sokaklar bu hafta var mı ve ne zaman yayınlanacak sorularının cevaplarına dair ayrıntıları bir araya getirdik!