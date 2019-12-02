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Yeni haftanın ilk gününde Jüpiter, Yay burcundan Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu dönemde kazançlarınızı artırmak için biraz daha hırslı davranabilirsiniz. Ancak yaşadığımız hırs bize olumsuz anlamda dönebilir. Eğer yöneticiyseniz birlikte çalıştığınız insanlarla otorite problemleri yaşayabilirsiniz. Peki burçlar ayrı ayrı nelerle karşılaşacak dersiniz? Sorunun cevabı için bizleri izlemeye devam edin.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç burçları, yeni haftada ortaklaşa işler, paralar gündeminizde olacak. Eğer borcunuz varsa birtakım sıkıntılar olabilir. Hırslı davranışlar sergileyebilirsiniz. Bu nedenle kendinizi frenlemenizde fayda var. Jüpiter’in Oğlak burcuna geçişi ve bir yıl boyunca bu burçta kalmasıyla kariyeriniz güzel bir sürece giriyor. Kariyerde dönüşüme gidebilirsiniz, farklı bir mesleğe yönelebilirsiniz. Haliyle de biraz zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Ancak geleceğiniz adına güzel bir yatırım olacak. Bunun yanında eğitimi devam eden, ya da yeni bir kursa başlayacak Koçlar için güzel ve şanslı etkiler var. Aşk hayatınız ise oldukça şanslı. Bekarsanız evlenebilir, yalnızsanız ilişkiye başlayabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar, son iki yılda sizi zorlayan, sıkıntıya düşüren konular yerini yavaş yavaş fırsatlara bırakıyor. Bu hafta da güzel ve şanslı etkilerle karşılaşıyorsunuz. Özellikle kariyerde artık kendinizi değiştirmeye bakacaksınız ve bunun eğitimden geçtiğini çok iyi biliyorsunuz. Bu haftadan itibaren bir yıllık süreçte yurt dışı eğitimi için adım atabilirsiniz, akademik anlamda kendinizi ilerletebilirsiniz. Sabrınız ve kararlılığınız sayesinde başlayacağınız eğitimleri bıkmadan ve usanmadan başarıyla bitireceksiniz. İlişkilere gelirsek yalnız Boğalar retronun bitişiyle şanslı bir döneme giriyor ancak ilişkisi olanlar şüpheci tavırlardan uzaklaşmalı…

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para konularında refaha ulaşacağınız güzel bir hafta sizleri bekliyor sevgili İkizler burçları. Eğer uzun süredir hukuksal birtakım çözümler için beklemedeyseniz güzel sonuçlar alabilirsiniz. Miras, sigorta, nafaka veya tazminat paraları elinize geçebilir. Büyük borçlarınız varsa rahatlama yaşayabilirsiniz. Kariyerde güzel değişimler kapıda… İş değişikliği, mevki değişikliği yaşanabilir. Sağlıkta ise var olan problemlerle ilgili çözüm elde edeceksiniz. Aşk ve ilişkiler adına konuşursak, partnerinizi bu dönem daha özleyeceksiniz, daha çok vakit geçirmek isteyeceksiniz. Yalnız İkizler burçları ise hiç üzülmesin. Kapılar üzerinize kapansa da çok güzel ve heyecan verici birlikteliklere adım atabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları, 2 Aralık haftasında uzun süredir beklediğiniz fırsatlara kavuşuyorsunuz. Kariyerde, aşk hayatınızda veya sağlıkta hayatınızda eksik gördüğünüz neler varsa artık mutlu olma zamanı geldi. Ancak iyi değerlendirmeniz gerekiyor bu fırsatları… Kariyerde motivasyonunuz yüksek. Aşk ve ilişkiler adına konuşursak daha sağlam hareket edeceksiniz. Sorunlu birlikteliğiniz varsa önünüzü daha iyi göreceksiniz. Eğer uzun süredir sabrettiyseniz ama yine de sorunlar devam ediyorsa artık ilerisini düşünmelisiniz. Yalnız Yengeçler ise yeni bir aşka başlayabileceksiniz. Evli olan bir Yengeçseniz çocuk sahibi olmak için adım atabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizin ön planda olacağı güzel bir haftaya giriyorsunuz sevgili Aslan burçları… Bir yandan da işlerinizde yoğunluklar var. Çalışan Aslanlar zamanın nasıl akıp gittiğini bilmeyecek. Bunun yanında kariyerde bir takım sıkıntılarınız varsa, uzun süredir iş bulamıyorsanız olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşinden memnun olmayan Aslanlar yeni mesleklere yönelebilir. Bulunduğunuz işte yükselme veya terfi yaşayabilirsiniz. Aile arasında bir takım atışmalar olabilir. Sesler bir anda yükselebilir, ithamlarda bulunabilirsiniz. Aşk hayatınız ise oldukça güzel, partnerinizle gelecek planları yapabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak burçları… Yeni haftayla beraber aşk hayatınız şanslı bir döneme giriyor. Bir süredir aşklı da aşksız da yapamadığınızı düşünüyordunuz. Birlikteliğinizde kafanız hep başka yerlerdeydi. Yalnız olduğunuzda da aklınızda birileri vardı. Ancak bu dönem sona eriyor. Ummadığınız anda yeni başlangıçlar yaşayacak ve mutlu olacaksınız. Bunun yanında aile içinde bazı kırgınlıklar olabilir. Daha açık konuşmalı ve üzüldüğünüz konuları sakin bir şekilde karşınızdakiyle paylaşmalısınız. Para konusunda kısıtlanmalar yaşıyorsanız sıkıntılar sona eriyor. Hatta elinize geçecek parayla bir mülk ya da araç satın alabilirsiniz. Kariyerde ise yükselişte olmaya devam ediyorsunuz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi burçları… Yeni haftada ailevi meseleler gündemde olacak. Bu süreçte birtakım zorluklar yaşayabilirsiniz. Ancak sıkıntıların üstesinden geleceksiniz. Maddi anlamda çok fazla çalışıp emeklerinizin karşılığını alamayabilirsiniz. Hırslarınıza yenik düşebilirsiniz. Bu nedenle harcamalarınızı kısıtlamanızı tavsiye ederiz. İlişkilerde olumlu etkiler yaşayacaksınız. Daha saygılı ve içten tavırlar birlikteliğinizde hakim olacak. Yalnız Terazilerin ise aşk hayatları ise biraz durgun geçiyor. Buna karşılık sosyal hayatınız oldukça renkli! Telefonlaşmalar, buluşmalar artıyor. Yakın olarak gördüğünüz arkadaşlarınızın sorunlarını dinleyebilir ve yardımcı olabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve kariyerde parlayacağınız güzel bir haftaya giriyorsunuz sevgili Akrepler… Kafanızda bitmek bilmeyen girişimler ve yenilikler var. Örneğin eğer bir şirketin yöneticisiyseniz veya kendi işinizi yapıyorsanız para kazanmanın yollarını arayacak ve bulacaksınız. Ufak tefek sorunlar çıksa da fevri hareket etmeden mantıklı çözümlerle işin üstesinden geleceksiniz. Kısa iş seyahatlerine de bu dönem çıkabilirsiniz. Bunun yanında özel hayatınızda gelecekle ilgili güzel kararlar alabilirsiniz. Partnerinizin mutluluk verici haberlerine siz de sevineceksiniz. Yalnızsanız da heyecan verici yeni bir birlikteliğe başlayabilir veya eski aşkınıza şans verebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer ve para meselelerine odaklanacağınız güzel bir hafta sizleri bekliyor sevgili Yay burçları… Hafta başında Jüpiter’in Oğlak burcuna geçişiyle finansal konularda rahatlama yaşayacaksınız. Eğer bir süredir maddi çözümler üretemiyorsanız veya zorluklar yaşıyorsanız kendinizi ve ailenizi güvence altına almayı başaracaksınız. Ancak gelirlerinizdeki artışla beraber harcamalarınız da artıyor. Özel hayatınızda ise iletişiminiz kuvvetleniyor. Birlikteliğinizde kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Eğer yalnızsanız deniz aşırı ülkelerden birinde aşkı bulabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak burçları… 2 Aralık haftasında önünüze pek çok iş fırsatı çıkacak. Satış, pazarlama, yazılım, sosyal medya, reklam, halkla ilişkilerle alakalı bir mesleğiniz varsa yoğunluğunuz artabilir. Ancak bu yoğunluk enerjinizi düşürmeyecek tabii ki. Üzerinizdeki iyimser ve neşeli tavırla sorumluluklarınızın üstesinden geliyorsunuz. Şanslı ve bereketli bir döneme girdiğinizi ve bu bir yıllık süreci iyi değerlendirmeyi unutmayın. Aşk hayatınıza gelirsek, partnerinizle bu aralar kalabalıktan uzak, baş başa kalmak isteyeceksiniz. Bu dönemde aranızdaki çekim artacak. Yalnız olanlar ise artık kabuğundan ve rahat alanından sıyrılıp yeni bir ilişkiye başlamalı…

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… 2 Aralık haftasında sağlığınız ön planda olacak. Eğer uzun süredir sağlıkla alakalı birtakım sonuçlar bekliyorsanız canınızı sıkmanıza hiç gerek yok. Çünkü güzel haberler alacaksınız. Bunun yanında Jüpiter’in Oğlak burcuna geçişiyle huzursuzluğunuz azalıyor. Hayata daha mantık çerçevesinde ve olumlu enerjilerle bakmaya başlıyorsunuz. İlişkilerde ise dönüm noktasına girebilirsiniz. Eğer birlikteliğiniz varsa ilişkinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Bu durum gözünüzü bazen korkutsa da gelecek sizler için çok güzel olacak. Retro da bittiğinden dolayı yalnız Kovaların önünde duran hiçbir şey yok!

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balıklar, yeni haftada kariyerde büyük başarılar yakalayacaksınız. Kariyerde ivme yakalayamadığınızı düşünüyorsanız veya farklı bir alanda mutlu olacağınızı düşünüyorsanız yeni adımlar atabilirsiniz. Jüpiter’in bir yıl boyunca Oğlak’ta kalması, yapmak isteyip de yapamadıklarınızı tetikleyecek. Bunun yanında aile, akraba veya sosyal çevrede büyük haberler duyabilirsiniz. Büyüklerinizle aranızda birtakım çatışmalar olabilir. Hakkınızı aramanızı tavsiye ederim. İlişkiler adına konuşacak olursak retro bitti fakat hala yalnızsanız veya ilişkiye başlamaktan korkuyorsanız ocak ayını bekleyin. Bu dönem ilişkiye başlayabilirsiniz.