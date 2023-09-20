Muhammed Yakut'un eşi ve oğlu gözaltına alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İspanya'dan iadesi istenen Muhammed Yakut'un eşi ve oğlu gözaltına alındı. Savcı, şüphelilere 200 bin dolarlık dikkat çeken para transferini sordu. Sorgu işlemi tamamlanan anne ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Muhammed Yakut videoları yayınlamaya başladıktan sonra ailesi de polisin teknik takibine alındı.

“DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ SORULDU”

İddiaya göre; polis takip esnasında Muhammed Yakut’un eşi G.S.’nin, buluştuğu kişilerden 100 ila 200 bin dolar arasında elden para aldığını fark etti.

Sorguda Muhammed Yakut’un eşi G.S. ve oğlu H.C.‘ye bu dikkat çeken para trafiği soruldu. G.S. ifadesinde, Ankara’da yaptıkları ticari bir işten dolayı alacakları olduğunu iddia etti.

Ayrıca Muhammed Yakut’un videoları neden çektiği de sorgunun konularından biriydi. HTS kayıtlarına göre ortak sinyal verdikleri zamanlarda bu videolar için birlikte hareket edip etmedikleri de şüphelilere yöneltilen sorular arasındaydı. Uzun süren ifadede Muhammed Yakut’un eşi ve oğlu hiçbir suçlamayı kabul etmedi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkında soruşturma başlattı.

Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından 6 Mayıs'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılık, şüpheli ile ilgili kırmızı bülten çıkardı.

Soruşturma kapsamında bilgi, belge ve video temin ettiği iddiası üzerine gözaltına alınan gazeteci Can Tanrıyar da "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takılan Yakut, Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla gözaltına alınmıştı. İspanya’dan Türkiye’ye iade süreci devam ediyor.