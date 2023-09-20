Galatasaray - Kopenhag: 2-2 (MAÇ SONUCU) Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Sarı-kırmızılılar, A Grubu'ndaki ilk sınavında Kopenhag'a karşı 2-0 geriye düştüğü maçtan son dakikalarda bulduğu gollerle 2-2 beraberlikle ayrılmayı başardı. Danimarka ekibinin gollerini Elyounoussi ve Diogo Gonçalves atarken, sarı-kırmızılılara 1 puanı getiren goller 86'da Boey ve 88'de Tete'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibini konuk etti. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılmayı başardı.

Kopenhag 35'te Elyounoussi ve 58'de Diogo Gonçalves'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Konuk ekip, Jelert'in 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Galatasaray bu andan itibaren adeta küllerinden doğdu.

86'da Boey'in müthiş golüyle skoru 2-1'e getiren Aslan, 88'de ise Tete'nin harika golüyle 2-2'yi yakaladı. Kalan bölümde Galatasaray'ın galibiyet için çabası yeterli olmadı ve sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ne 1 puanla başladı. Galatasaray gruptaki ikinci maçında 3 Ekim'de Manchester United'a konuk olacak. MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole çok yaklaştı. Kopenhag savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası yayı gerisinde kapan Mertens, bekletmeden sağındaki Icardi'yle oynadı. Arjantinli yıldızın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek penaltı noktası hizasından şutunda kaleci Grabara topu kornere çeldi. 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının solundan şutunda, top az farkla auta çıktı. 24. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahasının ilk metrelerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu bekletmeden şutunu çekti. Top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

35. dakikada Danimarka temsilcisi ilk tehlikeli atağında golü buldu. Muslera'nın uzaklaştırmak istediği topu alan Elyounoussi, takımını atağa kaldırdıktan sonra ceza sahasına koşusuna devam etti. Sağdan yapılan ortada arka direkteki Lerager meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisine indirdi. Burada göğsüyle topu önüne alan Elyounoussi'nin vuruşunda kaleci Muslera'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 37. dakikada Torreira'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Mertens'in kafayla vurduğu top, az farkla auta çıktı.

56. dakikada Diogo Gonçalves'in ceza sahası yayı içinden vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti. 58. dakikada Kopenhag farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta savunma arkasına sarkan Meling, solda topla buluştu. Kaleci Muslera bu oyuncuyu karşılamak isterken büyük bir boşluk verdi. Meling'in pasını penaltı noktası gerisinde alan Diogo Gonçalves, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

69. dakikada Icardi'nin ceza sahası yayı gerisinden çıkardığı şutta, top üstten auta gitti. 73. dakikada konuk takımdan Jelert, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

86. dakikada Galatasaray, farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Tete, topu iki rakibinin arasından Boey'a aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2. 88. dakikada ev sahibi ekip beraberliği buldu. Zaha'nın soldan ortasında top ceza sahasında ters kanada açıldı. Çaprazda meşin yuvarlağa gelişine vuran Tete, yakın direk dibinden fileleri havalandırdı: 2-2. REKLAM

Stat: RAMS Park Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan) Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson (Dk. 76 Ndombele), Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 59 Oliveira), Ziyech (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 59 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Zaha), Icardi Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Diogo Gonçalves (Dk. 70 Claesson), Achouri (Dk. 76 Lund), Elyounoussi (Dk. 90+3 Oscar Hojlund), Larsson (Dk. 70 Oskarsson-Dk. 76 Ankersen) Goller: Dk. 35 Elyounoussi, Dk. 58 Diogo Gonçalves (Kopenhag), Dk. 86 Boey, Dk. 88 Tete (Galatasaray) Kırmızı kart: Dk. 73 Jelert (Kopenhag) Sarı kartlar: Dk. 11 Lerager, Dk. 74 Diks, Dk. 82 Meling (Kopenhag), Dk. 39 Ziyech, Dk. 77 Oliveira (Galatasaray)

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