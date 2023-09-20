Tarkan'dan Atatürk ve Disney Plus açıklaması Tarkan, bir lise öğrencisinin Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapması ve Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayınlamaması kararıyla ilgili açıklama yaptı

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Öte yandan Disney Plus, 2 Temmuz'da Türk yapımı dizi ve filmleri dijital platformdan kaldırmasının ardından 'Atatürk' dizisini de yayınlamama kararı almıştı. Disney Plus'ın Türkiye reklamlarında rol alan Tarkan bu konuyla ilgili sessiz kalmış ve eleştirilerin odağı haline gelmişti.

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Yaşanan bu iki olay sonrası Tarkan açıklama yaptı.

"ATATÜRK'E YAPILAN SAYGISIZLIK BENİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Tarkan, "Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi. Uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar. İlke ve inkılaplarıyla bugün bile yolumuza ışık tutan, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’e yapılan böyle ayıplara ve haksızlıklara sessiz kalmamamız, tüm kalbimiz ve gücümüzle onu daha da fazla korumamız, savunmamız gerektiğini bir daha anlıyorum" dedi.

"SESSİZ KALMAMAM GEREKİRDİ" Sözlerine devam eden Tarkan, Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayınlamaktan vazgeçmesinden 80 gün sonra günah çıkardı. Tarkan, "Ve evet, haklıydınız. Disney yetkililerinin, Disney+'ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi. Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi. Çünkü bugün bir daha görüyoruz ki bu zamanlar, Atatürk’ün varlığına, ışığına, bu millet ve vatan için yaptıklarını hatırlamaya en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlardır" ifadelerini kullandı. Ünlüler de tepki gösterdi