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        Haberler Magazin Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması - Magazin haberleri

        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması

        Aras Bulut İynemli, Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararıyla ilgili sessizliğini bozdu. Dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran oyuncu, "Projeye sahip çıkmak en büyük görevim. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 09:50
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        Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı büyük tepki çekmişti.

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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, Etiler'de görüntülendi.

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        Aras Bulut İynemli, konuyla ilgili "Yapım şirketi ve platform böyle bir karar aldı. Benim için aslolan şey, hikâyenin seyirciyle doğru şekilde buluşması. Atatürk’ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok bile. Benim de oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak, Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en büyük görevim. Bu nedenle dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

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        Aras Bulut İynemli, dizinin Ermeni lobisinin baskısı nedeniyle yayınlanmadığı haberlerinin hatırlatılması üzerine, "Hiç bu konulara girmeyelim. Bence açıklamam yeterli. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

        'Atatürk' dizisi açıklaması
        'Atatürk' dizisi açıklaması
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        #aras bulut iynemli
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