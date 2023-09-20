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        Haberler Gündem Annesini rehin aldı, özel harekatın nefes kesen operasyonuyla yakalandı

        Annesini rehin aldı, özel harekatın nefes kesen operasyonuyla yakalandı

        Antalya'da bir kişi, annesinin boynuna bıçak dayayıp rehin aldı. Anne, oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp canını kurtarırken, evdeki eşyaları sokağa etrafa fırlatan şahıs Antalya polisini alarma geçirdi. Yaklaşık 4 saat boyunca herkese ecel terleri döktüren şahıs, özel harekatın bacağından vurmasıyla etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 20.09.2023 - 21:09
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        Rehin alınan anne kurtarıldı
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        Antalya'da oğlu Fırat A. (28), tarafından bıçakla rehin alınan Hülya A., bir anlık dalgınlıktan yararlanıp evden kaçarak, yardım istedi. Eve gelen polislere çamaşır suyu atarak içeri girmelerini engellemeye çalışan Fırat A., 4 saatin sonunda bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüphelinin geçen sene de iki polisi silahla yaraladığı öğrenildi.

        Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan ve daha önce tedavisini yarım bırakan Fırat A., birlikte yaşadığı annesi Hülya A. ile tartışıp elindeki bıçakla rehin aldı. Bir süre sonra fırsatını bulup evden çıkan Hülya A., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. Bunun üzerine balkona çıkan Fırat A., evdeki eşyaları yola atmaya başladı.

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        EKİPLER TEDBİR ALDI

        Fırat A., adrese gelip kapıyı çalan polislere de cam vazo fırlattı. Evden uzaklaşan polisler takviye ekip istedi. Fırat A. balkondan eşyaları atmaya devam edince polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Evdeki turşu bidonu, bıçak, çatal, yiyecekleri sokağa atan ve elinde bıçak bulunan Fırat A.'ya müdahale için olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Konuşarak ikna edilmeye çalışılan şüpheli, polislerin eve girmesini engellemek için kapının arkasına buzdolabı, koltuk ve dolaplardan barikat kurdu.

        EVİN İÇİNE BİBER GAZI ATILDI

        Kapıda bekleyen polislerden biri, Fırat A.'nın attığı çamaşır suyunun gözüne gelmesi nedeniyle ambulansta tedavi edildi. Özel harekat polisinin üniformasında çamaşır suyu kaynaklı lekeler oluştu.

        Bu sırada yandaki binanın çatısına da müdahale için keskin nişancı yerleştirildi. Bu sırada sokağa eşyaları atmaya devam eden Fırat A.'ya müdahale için evin içerisine biber gazı atıldı. Biber gazından etkilenen polislere çevredekiler balkonlarından poşet içerisinde su sarkıtarak yardımcı olmaya çalıştı.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Yaklaşık 4 saat süren olay sonunda Fırat A., sağ bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan Fırat A. sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada çevredeki binalarda yaşayan bazı kişiler olayı cep telefonu ile görüntülerken, gazdan etkilenen bina sakinleri ise ambulansta tedavi edildi.

        Öte yandan Fırat A.'nın geçen sene aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşürdüğü tabancayla ateş ederek 2 polisi yaraladığı öğrenildi.

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        #Antalya
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