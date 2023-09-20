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        Haberler Gündem Beylikdüzü'nde korkutan haber! Terk edilen otomobilde suikast silahları... - Haberler

        Beylikdüzü'nde terk edilen araçtan suikast silahları çıktı

        İstanbul'da bir otomobilin içindeki 4 kişi silahlı saldırıya uğramış Azerbaycan uyruklu Magamet Kurbanovi, korumalığını yapan 2 emekli polis ve Gürcistan uyruklu bir kişi kurşunların hedefi olmuştu. Beylikdüzü'nde şüphelilerin kullandığı araç bulundu. Araçta 2 tabanca ile 2 suikast silahı ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 19:22 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:25
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        Aracın içinden suikast silahları çıktı
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        Beylikdüzü'nde Azerbaycanlı mafya babasının yeğeninin de içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenleyerek emekli polis memuru Yılmaz Demir'i öldürüp, 3 kişiyi ise yaralayan şüphelilerin kullandığı araç bulundu. Araçta 2 tabanca ile 2 suikast silahı ele geçirildi.

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        Olay, dün gece saat 22:30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 2020 yılında Antalya'da suikast sonucu öldürülen Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi'nin de içinde bulunduğu araca, seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi.

        19 merminin isabet ettiği araç yol ortasındaki trafik levha direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası saldırganlar otomobilin ilerisine gidip durarak uzaktan bir süre daha araçtakilere ateş etmeye devam etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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        Saldırıda araçtaki emekli polis memuru Yılmaz Demir hayatını kaybetti. Lotu Quli'nin yeğeni Magamet Kurbanovi, Mehmet Acermen ve İsrafil Orujov ise vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

        ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULDULAR

        Olayın ardından konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırıyı düzenleyenlerin Özbekistan uyruklu bir çetenin üyeleri tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olaydan saatler sonra saldırıda kullanılan aracı terk edilmiş olarak bulundu.

        SUİKAST SİLAHLARI ÇIKTI

        Araçta yapılan aramalarda 2 tabanca ile 2 suikast silahı ele geçirildi. Şüphelilerin bırakıp kaçtığı otomobil incelenmek üzere çekici ile emniyete ait otoparka çekilirken, polis saldırganların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

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        #beylikdüzü
        #Yılmaz Demir
        #haberler
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