Zeytinyağı ülkesi Türkiye'de fiyatlar, Avrupa'yı aştı Avrupa'daki kuraklığın etkisi ve üretimimizdeki artışla zeytinyağı üretiminde dünyanın 2 numarası olduk. İç pazarda fiyatların artmaması için getirilen ihracat yasağına rağmen zeytinyağı fiyatlarında Avrupa'yı solladık! İşte Türkiye'nin Avrupa'yla kıyaslamalı zeytinyağı raporu...

Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle zeytin üretiminde Avrupa ülkelerinde kriz yaşanırken Türkiye, son yıllarda üretimini sürekli artırıyor. Dünyanın en büyük üreticisi İspanya zirvedeki yerini korurken Türkiye, İtalya ve Yunanistan gibi önemli zeytin üreticilerini geride bırakarak 2. sıraya kadar yükseldi.

Zeytinyağı üretimi (x100 bin ton) İspanya 780 Türkiye 380 Yunanistan 350 İtalya 235 Tunus 180 Fas 156 Suriye 134 Portekiz 125 Kaynak: International Olive Council (Uluslararası Zeytin Konseyi) 2022/23(2) dönemi

Yaşanan kriz nedeniyle Türkiye'de üretilen zeytinyağına büyük ilgi gösterilirken, iç pazarda fiyatların yükselmemesi için Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos'tan 31 Ekim 2023'e kadar dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı yasakladı.

İhracat konusundaki yasağın fiyatların yükselmesini engellemesi beklenirken aksi bir durum ortaya çıktı. Market raflarında en düşük fiyatlı 1 litre zeytinyağının etiketi 270 TL'yi (yaklaşık 9,5 euro) buldu. Avrupa'daki fiyatlardan düşük olması beklenen fiyatlar yüksek üretime rağmen tüketiciyi zorlamaya devam ediyor.

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En büyük üretici olan İspanya'da 1 litre zeytinyağı yaklaşık 8,5 euro'dan alıcı buluyor. Yine önemli üreticiler arasında olan komşumuz Yunanistan'da litre fiyatı 9 euro civarında. Zeytinyağı üretiminde alt sıralarda bulunan Avrupa ülkelerinde ise fiyatlar şöyle: Hollanda 7,5 euro, Belçika 8 euro, Avusturya 9 euro, İsviçre 7 euro, Portekiz 7 euro, Almanya 9 euro, İngiltere 8 euro, Fransa 8 euro.

(Fiyatlar ülkelerin süpermarket fiyatları araştırılarak hazırlandı, düşük fiyatlı ürünler baz alındı)

ASGARİ ÜCRETLE KAÇ LİTRE ZEYTİNYAĞI ALINABİLİYOR?

Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında asgari ücrete göre en az miktarda zeytinyağı Türkiye'de alınabiliyor. Zirvedeki Hollanda'da 260 litreye yakın yağ alınabilirken, Belçika, Almanya, Fransa 200 litre üzerinde yağın satın alınabildiği ülkeler olarak sıralanıyor. Türkiye'de asgari ücretle yaklaşık 41.5 litre yağ alınabilirken, bir üst sıradaki Yunanistan'da Türkiye'nin 2 katından fazla (92 litre) yağ alınabiliyor.

1 litre zeytinyağı fiyatı (euro) Asgari ücret (euro) Asgari ücretle alınabilen zeytinyağı (litre) Hollanda 7.5 1934 257.87 Belçika 8 1955 244.38 Almanya 9 1987 220.78 Fransa 8 1709 213.63 Avusturya 9 1500 166.67 İspanya 8.5 1167 137.29 Portekiz 7 887 126.71 Yunanistan 9 832 92.44 Türkiye 9.5 394 41.47

KİŞİ BAŞI TÜKETİMDE İSPANYA ZİRVEDE, TÜRKİYE 20. SIRADA

International Olive Council'ın (Uluslararası Zeytin Konseyi) verilerine göre dünyada kişi başına en çok zeytinyağının tüketildiği ülke 11.4 kg ile İspanya. Türkiye ise listede 20. sırada bulunuyor.

Kişi başı zeytinyağı tüketimi (kg) 1 İspanya 11.4 2 Yunanistan 10.3 3 İtalya 7.1 4 Suriye 6.8 5 Güney Kıbrıs 6.3 6 Portekiz 5.8 7 Arnavutluk 5.2 8 Fas 3.7 9 Filistin 3.3 10 İsrail 2.7 11 Lüksemburg 2.5 12 Tunus 2.5 13 Libya 2.3 14 Avustralya 2.2 15 İsviçre 2.1 16 Malta 2.1 17 Fransa 2.1 18 Ürdün 1.9 19 Türkiye 1.8 20 Cezayir 1.8 Kaynak: International Olive Council (Uluslararası Zeytin Konseyi) 2020/21