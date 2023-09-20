İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı! Yurt genelinde yaşanan kuraklık, mega kente su sağlayan barajların da doluluk oranını ciddi olarak düşürdü. İSKİ'den edinilen son bilgiye göre bugün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 24.69'a geriledi

Habertürk Giriş: 20.09.2023 - 14:58 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:59 facebook

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