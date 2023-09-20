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        Haberler Gündem Trafik İstanbul-İzmir otoyolunda son dakika zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı - Güncel haberler

        İstanbul-İzmir otoyolunda zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı

        İstanbul-İzmir otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. İlk kezada aracın hızının 190 km olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:50 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:53
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        İstanbul-İzmir Otoyolunun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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        Sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolunun Balıkesir Ömerköy Mahallesi mevkisinde, yolun sağında bulunan yamaca ve daha sonra bariyerlere çarparak yola devrildi.

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        Arkadan gelen Mustafa Ç. (68) idaresindeki otomobil ile Ayhan K. kontrolündeki otomobil de devrilen araca çarptı.

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        Kazada, yamaca düşen ve bariyerlere çarpan otomobildeki kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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        Üç aracın karıştığı kazada, otomobildeki Jalal A. (25) ile kimliği tespit edilemeyen bir yolcu, Mustafa Ç'nin kullandığı araçta Mustafa Ç. ile Murat Sinan Ş, (49), Sibel Ç. (55), Behice Ç. (71), Ayhan K. yönetimindeki otomobilde de Egehan I. (33) yaralandı.

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        Sağlık ekiplerince ildeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Jalal A, Mustafa Ç, Murat Sinan Ş, Sibel Ç, Behice Ç. ve kimliği tespit edilemeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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        Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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        Bu arada kaza yerindeki polis ve jandarma ekiplerinin incelemelerinde, kazaya sebep olan ilk aracın otoyola giriş ve kaza yerine göre ortalama hızının 190 kilometre olduğu tespit edildi.

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        #zincirleme kaza
        #son dakika haberi
        #trafik kazası
        #İstanbul-İzmir Otoyolu
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