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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel yazdı: Bu hafta daha sıcak geçecek

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel, bu haftaki hava durumu hakkında değerlendirmede bulundu. Öztel, "Temmuzun gündüzleri sokakta hissettiğimiz hava aslında yaz mevsimine uygun gidiyor ama gece ve sabah serinliği Marmara’da ve Karadeniz’de ortalama sıcaklıkları aşağıda tuttu. Bugünlerde ise normallerin altında merkez kalmayacak, Doğu Karadeniz bile ısınıyor. Avrupa’da gördüklerimizden sonra (sıcak hava dalgası sonucu 2000’in üzerinde ölüm) gözler Türkiye’nin batı ve güney bölgelerine çevrilmişti" açıklamasında bulundu

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel: 'Bu hafta daha sıcak geçecek' - Güncel Haberler
'Bu hafta daha sıcak geçecek'
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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yazısında şunları kaydetti: "Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bir süredir 40°C ve üzerinde hava altında yaşıyor. Gelecek 10 gün boyunca benzer şekilde rahatsız edici sıcaklıklara güney sahillerimizde dikkat edilmeli. Öğleyin güneşli saatlerini biraz gölgede geçirebilirsek bu sıcak günler de geçer.

Türkiye bu yaz mevsimini henüz alışık olmadığı bir sıcaklıkta geçirmiyor. Bu hafta çarşambadan itibaren Ankara ve çevre merkezler iyice ısınıyor, yaz nerede kaldı diyen başkentliler 35 dereceler yakındır. Doğu Karadeniz bu yılı 'yazsız yıl' olarak kaydetmek üzere, açmıyor ve yeterince ısınmıyor. Bu hafta Doğu Karadeniz’de de daha güneşli ve sıcak geçecek.

Ağustos ayı sonları gelirken kuvvetli bir sıcak hava dalgasının içinde kalma durumumuz olabilir, bir yüksek basınç alanı, esintisiz ve nemli günler bizi bekliyor olabilir. Zaten bana sorarsanız şimdiye kadar iyi kaçmıştık. Sağlıklı günler."

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