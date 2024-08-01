Alışveriş yapmayı sevenlerin yakından takip ettiği aktüel kataloglarının yenileri yayınlandı. A101, BİM ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'inde yüzlerce ürün indirimli bir şekilde satışa girdi. Peki, bu hafta markette neler var? İşte, Ağustos ayı güncel aktüeller...