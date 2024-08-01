Bu hafta marketlerde neler var? A101, BİM ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market aktüelleri
A101, BİM ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market güncel aktüel katalogları yayınlandı. Bu hafta beyaz eşya, iki tekerlekli elektrikli moped, mobilya, mutfak gereçleri gibi birçok ürün satışta. Peki, bu hafta markette neler var? İşte, Ağustos ayı güncel aktüeller...
Alışveriş yapmayı sevenlerin yakından takip ettiği aktüel kataloglarının yenileri yayınlandı. A101, BİM ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'inde yüzlerce ürün indirimli bir şekilde satışa girdi. Peki, bu hafta markette neler var? İşte, Ağustos ayı güncel aktüeller...
A101 1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Perşembe gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler arasında elektrikli moped, halı yıkama makinesi, buzluk termos, el fanı yer alıyor.
Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL
Starcom Dijital Baskül 199 TL
Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL
Arzum Violet Epilasyon Aleti 499 TL
Onvo Şarjlı Dikey Süpürge 3.499 TL
Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 399 TL
Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 28.990 TL
2 AĞUSTOS 2024 BİM AKTÜEL KATALOĞU
2 Ağustos BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta çeyiz yapanlar için birçok küçük ev aleti geliyor.
Senna 55′ Frameless Ultra HD Google TV: 12.990 TL
Dijitsu 50′ Ultra HD Google TV: 9.990 TL
HP Victus 15.5 Gaming Laptop: 25.990 TL
Şeffaf Bluetooth Speaker: 349 TL
Polosmart PSSW09 Smart Step: 249 TL
Arzum Shake’n Take Joy Sport Sürahi Blender: 1.390 TL
Arzum Choppy Doğrayıcı: 1.190 TL
Fakir Çeyiz Seti 4’lü: 3.990 TL
Luxell XXL Fastfryer: 2.490 TL
Kumtel Fastfryer: 1.590 TL
Kumtel Dijital Fastfryer: 1.990 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü: 4.990 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 4.990 TL
BİM 2 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ
TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET 9 AĞUSTOS
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market 27 Temmuz kataloğu yayınlandı. 9 Ağustos'a kadar sürecek indirimler kapsamında hijyen ürünleri, içecekler, bakliyat ve kahvaltılık ürünler raflardaki yerini aldı.
TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET 9 AĞUSTOS AKTÜELİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ