Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Bu ilçelere dikkat! Son dakika: 11 Kasım İSKİ su kesintisi! İstanbul'da su kesintisi olan yerler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu 11 Kasım İstanbul su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da bugün 3 ilçede kesinti olacak. İstanbul'da son dakika su kesintisi olan ilçeler ne, sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Bu ilçelere dikkat! Son dakika: 11 Kasım İSKİ su kesintisi! İstanbul'da su kesintisi olan yerler

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 11 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 11 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

11 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2021 01:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2021 07:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2021 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


11 KASIM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Adana'da orman yangını
GÜNDEM Adana'da orman yangını
AMANOSLARDA OPERASYON! Son dakika: Hatay Amanoslar'da operasyon başlatıldı! - Haberler
GÜNDEM Hatay Amanoslar'da operasyon başlatıldı!
Son dakika haberi İstanbul'da terör operasyonu! 9 şüpheli yakalandı
GÜNDEM İstanbul'da terör operasyonu! 9 şüpheli yakalandı
SON DAKİKA: Nişanlıya 'sarkıntılık' cinayetine iyi hal indirimi
GÜNDEM Nişanlıya 'sarkıntılık' cinayetine iyi hal indirimi
BÜYÜK ACI! Son dakika: 11 yıldır aranan genç, kimsesizler mezarlığına gömülmüş - VİDEO HABER
GÜNDEM 17 yaşındaydı! 11 yıl önce kaybolmuştu!
BUZ GİBİ... Son dakika hava durumu 11 Kasım: Meteoroloji bölge bölge uyarıdı
GÜNDEM Meteoroloji'den uyarı! Buzlanma ve dona dikkat
Alanya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - HABERLER
GÜNDEM Alanya'da ölümlü kaza
ACI HABER! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 polis şehit oldu - SON DAKİKA HABERİ
GÜNDEM Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 800'üncü güne ulaştı - HABERLER
GÜNDEM Diyarbakır anneleri 800 gündür evlat nöbetinde
Manisa'da feci kaza! 2 sürücü öldü, 5 kişi yaralı - SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.