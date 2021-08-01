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Bu ilçelere dikkat! Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 1 Ağustos İSKİ su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 1 Ağustos Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İstanbullular arıza, bakım ve onarım nedeniyle kesinti yaşayacak ilçeleri araştırıyor. 1 Ağustos 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Bu ilçelere dikkat! Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 1 Ağustos İSKİ su kesintisi açıklaması

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 1 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 1 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

1 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2021 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2021 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2021 09:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Hacı Ahmet Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2021 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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