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Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Mahallesi’ndeki Avla Kanyonu, görenleri kendine hayran bırakıyor. Yukarıdan bakıldığında devasa bir yarık gibi görülen kanyonun içerisinde, yaklaşık 20 metre derinliği bulunan yürüyüş yolu ziyaretçilerini bekliyor

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İHA
  • Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor! "Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz"

    Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olan Soğanlı Mahallesi, Kapadokya bölgesinin giriş kapısı olarak adlandırılıyor. İHA'nın haberine göre peribacaları ve kaya kiliseleri gibi birçok doğal güzelliklere ev sahipliği yapan Soğanlı, yapılan çalışmalarla birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

     
  • Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor! "Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz"

    Vadide bulunan Avla Kanyonu ise görenleri kendine hayran bırakıyor. Yukarıdan bakıldığında devasa bir yarık olarak görülen kanyon, Kapadokya Bölgesi’nde tek olma özelliği taşıyor.

     
  • Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor! "Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz"

    Yaklaşık 20 metre derinlikte olan ve bir başından diğer başına yaklaşık 3 saatlik yürüme sonucu ulaşılabilen kanyon, ziyaretçilerini başka bir dünyaya götürüyor. Yaz aylarında bile insanı üşütebilecek bir serinliğe sahip olan kanyonda yürüyenler, unutulmaz anlar yaşama fırsatı buluyor.

     
  • Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor! "Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz"

    Avla Kanyonu hakkında bilgiler veren Soğanlı Mahalle Muhtarı Ali Cebeci; "Köyümüz turistik bir yer. Sıcak hava balonculuğumuz da başladı. Fakat Avla Kanyonu bizim için çok çok önemli. Kanyonumuzu yürüyüşü iyi olan biri 3 saatte tamamlayabiliyor. Ağustos ayı dahi olsa kanyonun içi üşütüyor. Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz.

     

     
  • Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor! "Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz"

    Üzerinde kayaların asılı olduğu, kayaların üzerinde ağaçların yetiştiği bir kanyon burası. Buranın pek tanıyanı yok ama tanındığında Soğanlı turizmine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 
  • Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor! "Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz"

    Bilindiği üzere valimiz, belediye başkanımız, kaymakamımız ve kültür müdürümüzün Soğanlı ile alakalı çalışmaları var. Avla Kanyonu'nun bölgede tek olduğunu biliyoruz. Kapadokya bölgesinde Avla Kanyonu’na benzer bir yer yok. O yüzden burayı insanların görmesi, tanıması lazım" dedi.
  • Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor! "Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz"
  • Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor! "Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz"
  • Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor! "Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz"

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