Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor

Avla Kanyonu hakkında bilgiler veren Soğanlı Mahalle Muhtarı Ali Cebeci; "Köyümüz turistik bir yer. Sıcak hava balonculuğumuz da başladı. Fakat Avla Kanyonu bizim için çok çok önemli. Kanyonumuzu yürüyüşü iyi olan biri 3 saatte tamamlayabiliyor. Ağustos ayı dahi olsa kanyonun içi üşütüyor. Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz.