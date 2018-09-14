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Bu karar Türkiye'de ilk: Serbest bırakılan uyuşturucu satıcısına 'Yeşilay' şartı
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Bu karar Türkiye'de ilk: Serbest bırakılan uyuşturucu satıcısına 'Yeşilay' şartı

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan 18 yaşından küçük F.O., Türkiye'de ilk kez bir mahkeme tarafından emsal bir kararla serbest bırakıldı. Mahkeme, adli kontrol hükümleri uygulanan F.O.'ya Yeşilay'ın seminerlerine katılım şartı koştu

14.09.2018 - 15:46 | Güncelleme:

18 yaşından küçük F.O., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. 2 aylık tutukluluğun ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndaki bir sulh ceza mahkemesinden emsal karar çıktı. Şüpheliyi tutuklulukta kaldığı süre, delillerin toplanmış ve karartılma ihtimalinin bulunmaması gibi gerekçelerle tahliye eden mahkeme, adli kontrol tedbirleri uyguladı. Bu adli kontroller ise 4 bin 670 lira güvence miktarı ödemek, karakola imza atmak. Ama en önemli ve en ilginci ise F.O.'nun haftada bir gün Yeşilay Derneği'nin uyuşturucunun zararları konulu seminerlerine katılması şeklindeki adli kontrol. Aynı mahkeme 5 kişi için daha emsal kararını uyguladı.

ALKOL VE MADDE BAĞIMLILARI HAYATA KAZANDIRILIYOR

Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre, karar Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) uygulanıyor. Amaçları alkol ve madde bağımlılarını sürüklendikleri bataklıktan kurtarmak. Merkezde grafik tasarım atölyesinden spor ve gastronomi alanına kadar hemen her şey var. Bağımlılara ise 'danışan' diyorlar. Burada danışanların sadece bağımlılıklarından kurtulması değil, aldığı eğitimler sonucunda meslek edinmeleri de sağlanıyor.

UYUŞTURUCUDAN SERBEST KALDI, ZARARLARINI ANLATACAK

Şüpheli, YEDAM'da sadece seminerlere katılmayacak aynı zamanda uyuşturucu maddenin zararlarına ilişkin sunumlar da yapacak. Yani mahkeme kararıyla ilk kez uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi uyuşturucunun zararlarını da anlatmış olacak. Şüphelinin diğer bağımlılardan bir farkı var. O da burdaki etkinliklere katılma zorunluluğu. Eğer bunu yapmazsa adli kontrolü ihlal etmiş sayılır ve mahkeme yeniden hakkında tutuklama kararı verebilir.

"DİĞER MAHKEMELERİN DE BU KARARI ALMASINI İSTİYORUZ"

HABERTÜRK o emsal kararın uygulandığı Unkapanı'ndaki YEDAM'a gitti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık mahkemenin verdiği kararın sevindirici olduğunu belirtti. Kararın diğer mahkemelerce de verilmesini arzu eden Işık, "Bunun mümkün olduğunca başka diğer bütün mahkemelerce verilebilecek kararlar içerisine alınmasını da çok istiyoruz. Burada psikolojik destek de veriyoruz. Sosyal hizmet desteği de veriyoruz. Grup terapilerimize, diğer seminerlerimize katılmak için bir gün de gelebilirler. Bunu çoğaltabilirler. Bu şekilde artık belirli suç olarak görülebilen şeyleri belki de rehabilite ederek yeniden topluma kazandırabileceğimiz bir sisteme dönüştürmüş oluruz" diye konuştu.

DURUM BİLDİRİM RAPORLARI MAHKEMEDE

Klinik Psikolog Melike Şimşek ise adli kontrol kararıyla merkeze gelenlerin durum bildirim ve devamlılıklarıyla ilgili raporların mahkemeye sunulduğunu söyleyerek, devam konusuyla ilgili bir sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti. Mahkemenin verdiği bu kararla şüphelilerin topluma kazandırılması beklenirken kararın diğer mahkemelere de emsal olacağı düşünülüyor.

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