Bu karga çay içip Rize helvası yiyor

Kocaeli'de otobüs kaptanı Ömer Tek, 2.5 yıl önce yol kenarında yavru ve sakat halde bulduğu kargayı tedavi ettirip yanına aldı. Şakir adını verdiği kargayla ayrılmaz bir bağ kuran Tek, kuşu evladı gibi besliyor ve bakımını özel olarak yapıyor.

"ONA ÖZEL OLARAK RİZE'DEN HELVA GETİRİYORUM"

Tek, kargayı yavruyken sakat halde bulduğunu, tedavisini yaptırdığını anlatarak, "Tam 2,5 sene oldu, benden ayrı durmuyor. Nereye gitsem peşimde geliyor. Hamsi, istavrit ve balığı çok seviyor. Ona özel olarak Rize'den helva getiriyorum. Helvasını çok yiyor, çay da içiyor. Aynı aileden biri oldu, nereye gitsem götürüyorum. Onunla otobüse de biniyorum" dedi.

"EVLAT GİBİ BİR ŞEY"

Karga, yolculuklarda da ilgi odağı oluyor. Tek, yolcuların Şakir'e büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Yolcuların ilgisini çekiyor, onu çok seviyorlar. Bir evlat gibi alıştı. Ben nereye gitsem peşimden geliyor. Yabancı gördüğü zaman yabancıya saldırıyor. Örneğin eve birisi gelsin, onu hemen bahçeye ve eve sokmaz. Evlat gibi bir şey, insana çok yakın. 'Nankör' derler ama nankör değil" ifadelerini kullandı.

"MARKETTE BEĞENDİĞİ ÜRÜNE VURUP ALIYOR"

Ömer Tek, Şakir'in beslenme alışkanlıkları hakkında da bilgi vererek, "Bazen onunla markete gidiyoruz. Beğendiği ürüne vurup alıyor. Çoğunlukla ciğer yer, et yer, yumurtanın sarısını yer, balık yer, ne olsa yer, helva yer. Normal ekmek pek yemez, alışmamış. Mandalina yiyor, organik mandalina yiyor. Organik olan her şeyi yiyor ama organik olmayan hiçbir şey yemiyor. Çok akıllı bir hayvan. Zarar gelecek olan şeyleri de asla yemez. Ağzına koyar, atar dışarıya" dedi.