Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bu karga çay içip Rize helvası yiyor

        Bu karga çay içip Rize helvası yiyor

        Kocaeli'de otobüs kaptanı Ömer Tek, 2.5 yıl önce yaralı bulduğu ve 'Şakir' adını verdiği kargayı evladı gibi görüyor. Sahibiyle otobüs seferlerine çıkan, markette yiyeceğini kendi seçen Şakir; Rize helvası, çay ve sadece organik ürünler tüketiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 17:02 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu karga çay içip Rize helvası yiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de otobüs kaptanı Ömer Tek, 2.5 yıl önce yol kenarında yavru ve sakat halde bulduğu kargayı tedavi ettirip yanına aldı. Şakir adını verdiği kargayla ayrılmaz bir bağ kuran Tek, kuşu evladı gibi besliyor ve bakımını özel olarak yapıyor.

        "ONA ÖZEL OLARAK RİZE'DEN HELVA GETİRİYORUM"

        Tek, kargayı yavruyken sakat halde bulduğunu, tedavisini yaptırdığını anlatarak, "Tam 2,5 sene oldu, benden ayrı durmuyor. Nereye gitsem peşimde geliyor. Hamsi, istavrit ve balığı çok seviyor. Ona özel olarak Rize'den helva getiriyorum. Helvasını çok yiyor, çay da içiyor. Aynı aileden biri oldu, nereye gitsem götürüyorum. Onunla otobüse de biniyorum" dedi.

        REKLAM

        "EVLAT GİBİ BİR ŞEY"

        Karga, yolculuklarda da ilgi odağı oluyor. Tek, yolcuların Şakir'e büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Yolcuların ilgisini çekiyor, onu çok seviyorlar. Bir evlat gibi alıştı. Ben nereye gitsem peşimden geliyor. Yabancı gördüğü zaman yabancıya saldırıyor. Örneğin eve birisi gelsin, onu hemen bahçeye ve eve sokmaz. Evlat gibi bir şey, insana çok yakın. 'Nankör' derler ama nankör değil" ifadelerini kullandı.

        "MARKETTE BEĞENDİĞİ ÜRÜNE VURUP ALIYOR"

        Ömer Tek, Şakir'in beslenme alışkanlıkları hakkında da bilgi vererek, "Bazen onunla markete gidiyoruz. Beğendiği ürüne vurup alıyor. Çoğunlukla ciğer yer, et yer, yumurtanın sarısını yer, balık yer, ne olsa yer, helva yer. Normal ekmek pek yemez, alışmamış. Mandalina yiyor, organik mandalina yiyor. Organik olan her şeyi yiyor ama organik olmayan hiçbir şey yemiyor. Çok akıllı bir hayvan. Zarar gelecek olan şeyleri de asla yemez. Ağzına koyar, atar dışarıya" dedi.

        Tek, Şakir'in evi ve bahçeyi koruduğunu, yabancılara karşı tepki verdiğini vurgulayarak, "Onu dışarı bırakıyorum, bahçede dolaşıyor. Terk etmiyor bizi, bahçeye de kimseyi sokmuyor. İnsan geldiği zaman bağırıyor, uyarıyor. Çok akıllı hayvan. İnsanlar köpek besleyeceğine karga beslesinler; iyi bekçilik yapıyor, yabancı geldiği zaman bağırıyor, kıyamet koparıyor. İnsan gibi başlar bağırmaya" diye konuştu.

        "İKİ EVLADIM VARDI, ÜÇ OLDU"

        Şakir'i evlatlarından ayırmadığını kaydeden Tek, "Bana bir milyon lira verseler asla onu satmam. Değeri parayla ölçülecek bir hayvan değil. İki evladım vardı, bununla 3 oldu. Onlara ne alıyorsam ona da aynısını alıyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çay içip Rize helvası yiyen karga
        #kocaeli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?