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Bu kılıç cezalı çünkü...

Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan Ambarköy Açık Hava Müzesi’nde, '93 harbi’ olarak da bilinen 141 yıl önce yaşanan Osmanlı - Rusya Savaşı’nda 190 kişiyi öldürdüğü belirlenen Rus askerine ait kılıç, 'Cezalı Rus Kılıcı’ notu ile sergileniyor

24.11.2018 - 14:34 | Güncelleme: DHA

Samsun'un Ladik ilçesinde tamamıyla vatandaşların ve kurumların hibe desteğiyle kurulan 300 yıllık Ambarköy Açık Hava Müzesi, teşhir edilen eserlerle dikkati çekiyor. DHA'nın haberine göre burada ziyaretçilere sergilenen bir Rus kılıcının hikayesi de ziyaretçiler tarafından hayli ilgi çekiyor.

Müze yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde 1877-1878 tarihleri arasında yaşanan Osmanlı-Rusya Savaşı’nda, 190 kişiyi keserek öldürdüğü kaydedilen Rus askerlerine ait kılıç, savaş esnasında Osmanlı Askerinin eline düştü ve sonraki süreçte ise Maliye’ye geçti. Tarihi kılıç daha sonra ise Ladik’te kurulan Ambarköy Açık Hava Müzesi’ne ‘Cezalı olduğu’ gerekçesi ile hibe edildi. Kılıç, müzede 'Cezalı Rus kılıcı, savaşta 190 kişi kesmiştir’ notu ile sergileniyor.

AÇIK HAVA MÜZESİ HAKKINDA

Öte yandan 'Ambarköy Açık Hava Müzesi' projesi kapsamında ilçeye 17, 18 ve 19'ncu yüzyıla ait ahşap ambar, ev ve caminin bulunduğu tarihi bir köy de kuruldu. 2 milyon TL'lik proje, yaklaşık 150 kişi ve kuruluşun hibe desteğiyle gerçekleştirildi. Özellikle Osmanlı Dönemi ve sonrasında kullanılan Ahşap mimari özelliklerini ön planda tutarak sıhhat ve yaşam kalitesi adına üstün yönlerinin ortaya konmaya çalışıldığı proje ile, dünyada örneği bulunmayan çok amaçlı bir Açık Hava Müzesi modeli baz alınarak yerli ve yabancı misafirlerin hoşça vakit geçirebilecekleri doğal bir köy atmosferi oluşturuldu.

YAŞAYAN KÖY HAVASI VAR

Proje kapsamında; 26 ambar, 4 ahşap ev, 2 sergen, 2 serender, 4 su kuyusu, çok amaçlı konferans salonu ve müze (samanlık), ahşap cami, 3 köy fırını, minyatür Ladik Gölü ve Saat Kulesi, Köy içi Dere, değirmen, tirit evi, havuz ve şelale var. Çocuk parkı, otopark, hediyelik eşya stantları ve 50 yatak kapasiteli pansiyon ile proje sahası tamamıyla ‘Yaşayan Bir Köy Havası’ndan ibaret.

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