Bu markete gelen dans etmeden alışveriş yapamıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ortağıyla birlikte 4 yıldır market işleten Serkan Durak, yaptığı mini konserlerle müşterilerini karşılıyor.

İhtiyaçlarını karşılamak için gelen vatandaşlar ise bir yandan alışveriş yapıyor, bir yandan dans ediyor. Ortaya çıkan renkli görüntüler kameralara yansırken, İHA'ya konuşan Durak, “Bizim markette dans etmeyen alışveriş yapamaz” ifadelerini kullandı. Röportaj esnasında alışveriş yapmak için giren bir müşteri ise kendini müziğin ritmine kaptırınca ortaya renkli görüntüler çıktı.