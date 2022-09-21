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Çin’de bilim insanlarının geliştirdiği yüz maskesi 10 dakikada koronavirüsü tespit ediyor!

İşte Yin Fang ve meslektaşlarının koronavirüs ve diğer virüs türlerini tespit edebilen maskesi üzerine detaylar...

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  • Bu maske 10 dakikada koronavirüsü tespit ediyor!

    Araştırmanın geliştiricilerinden olan Yin Fang Matter’da yayımladığı makalede virüsleri tespit edebilen yeni maskeden bahsetti “Önceki araştırmalar, yüz maskesi takmanın hastalığın yayılma ve bulaşma riskini azaltabileceğini bizlere gösterdi. Bu sebeple, havada virüs varlığını tespit eden ve kullanıcıyı uyaran bir maske oluşturmak istedik” dedi. Çalışmanın ilgili yetkilisi olan Fang, yazar ve Şanghay’da Tongji Üniversitesi’nde malzeme bilimcisi.
  • Bu maske 10 dakikada koronavirüsü tespit ediyor!

    COVID-19 ve H1N1 (İnfluenza) gribine neden olan solunum yolu virüsleri enfekte kişiler tarafından salınan damlacıklar ve aerosoller yoluyla konuşurken, öksürürken ve hapşırırken yayılıyor.
  • Bu maske 10 dakikada koronavirüsü tespit ediyor!

    MASKE NASIL GELİŞTİRİLDİ?

    Fang ve meslektaşları, maskenin üzerine eser miktarda sıvı ve aeroseller içeren viral yüzey proteinleri (patojen) püskürterek maskeyi kapalı ortamda test etti. Fang, maskenin içerisinde bulunan sensörün, 0,3 mikrolitre kadar sıvı hacme sahip olan virüslere tepki verdiğini tespit etti. Yani demek oluyor ki bir hapşırma sonucu meydana gelen 70 ila 560 kat viral virüs hacminden çok daha düşük düzeylere tepki verebildiği kanıtlandı.
  • Bu maske 10 dakikada koronavirüsü tespit ediyor!

    KUŞ GRİBİ VE İNFLUENZA VİRÜSLERİNİ TESPİT EDEBİLİYOR

    Fang ve meslektaşları, maske içerisine viral virüs proteinlerini tanımlayabilen küçük bir sensör yerleştirdi. Tasarlanan bu sensör, koronavirüs, influenza ve kuş gribi virüsleri tespit edebiliyor. Her bir virüs için ayrı sensörler üretildi.
  • Bu maske 10 dakikada koronavirüsü tespit ediyor!

    Sensörler havadaki virüsleri algılayarak, kullanıcılara uyarmak için telefon aracılığı ile sinyal gönderiyor.  Son derece hassas yapıda olan sensörler 10 dakika içerisinde havada eser miktarda bulunan patojenleri algılayıp uyarı veriyor.
  • Bu maske 10 dakikada koronavirüsü tespit ediyor!

    Fang, maskenin özellikle enfekte olmanın yüksek olduğu kapalı ortamlarda daha iyi sonuç verdiğini belirtiyor. Ayrıca maske gelecekte oluşabilecek yeni solunum yolları virüslerine karşı kolayca güncellenebilecek bir tasarımda.
  • Bu maske 10 dakikada koronavirüsü tespit ediyor!

    Ekip çalışmalarının devamında algılama süresini kısaltmayı ve sensörün hassasiyetini artırmayı hedefliyor. Ayrıca kanser ve kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere çeşitli sağlık koşulları için giyilebilir cihazlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar.
  • Bu maske 10 dakikada koronavirüsü tespit ediyor!

    Yin Fang ve meslektaşlarının çalışması Ulusal Anahtar Araştırma ve Geliştirme Programı, Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı, Şanghay Belediyesi Bilim ve Teknoloji Büyük Projesi,  Merkez Üniversiteler için Temel Araştırma Fonları tarafından destekleniyor.

    Kaynak: Sciencedaily

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