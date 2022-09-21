Bu maske 10 dakikada koronavirüsü tespit ediyor!

MASKE NASIL GELİŞTİRİLDİ?

Fang ve meslektaşları, maskenin üzerine eser miktarda sıvı ve aeroseller içeren viral yüzey proteinleri (patojen) püskürterek maskeyi kapalı ortamda test etti. Fang, maskenin içerisinde bulunan sensörün, 0,3 mikrolitre kadar sıvı hacme sahip olan virüslere tepki verdiğini tespit etti. Yani demek oluyor ki bir hapşırma sonucu meydana gelen 70 ila 560 kat viral virüs hacminden çok daha düşük düzeylere tepki verebildiği kanıtlandı.