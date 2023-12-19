Bu sayılar neden uğursuz? İşte rakamların gizli tarihi...
Bazı sayılar, kültürel inançlar veya mitolojik geçmişleri nedeniyle uğursuz olarak kabul edilir. Bu sayılar, insanların tarih boyunca şansa, kaderin döngüsüne veya olumsuz olaylara atfedilen anlamlarla ilişkilendirilmiştir. Bu inançlar, toplumların gündelik yaşamlarını etkileyebilir ve hatta bazen tercih edilen sayıları belirlemekte rol oynayabilir. İşte uğursuz kabul edilen sayılar...
Uğursuzluk, sayılar üzerinde kültürel bir etkiye sahip olabilir. Belirli sayılar, çeşitli kültürlerde talihsizlikle, felaketle veya olumsuzlukla ilişkilendirilmiştir. Bu algılar, bazen insanların tercih ettiği sayıları etkiler ve birçok gelenekte önemli bir rol oynar. İşte bazı inançlara göre uğursuz kabul edilen sayılar...
Afganistan: 39
Afgan dilinde 39'un okunuşu "mort-gow" şeklindedir ve ölü inek anlamına gelir. Bu tabir ülke içerisinde kadın satanlara söylenir. Bu sebeple 39 numarasına ait neredeyse her şey kullanım dışıdır.
İtalya: 17
İtalya'da 17 sayısı Roma rakamları ile XVII şeklinde yazılıyor. Bu rakamlarla biraz oynayıp “VIXI” anagramını elde etmişlerdir. VIXI, Latince'den İtalyanca’ya çevrildiğinde “Öldüm, yaşamım bitti.” anlamına gelmektedir. İtalyan havacılık şirketi Alitalia Havayolu'nun Boeing uçaklarında da 17 numaralı koltuk yoktur.
Yunan, İskandinav mitolojisi: 13
Aslında 13 sayısının uğursuz olduğu bizim ülkemiz de dahil birçok inanışta lanetli kabul ediliyor. Hristiyanlıkta 13'ün uğursuz sayılmasının nedenleri için bir çok şey söylense de asıl kabul edileni, Hz. İsa'nın yakalanıp çarmıha gerilmesinden önceki son yemeğinde masada bulunan 13. kişinin yani Yahuda'nın onu ele vermesidir. Bu sebeple Hristiyanlar'da da bir çok otelde, asansörde ve 13. kat ve 13 numaralı odalar yoktur.
İskandinav mitolojisinde de 13 uğursuz sayılır çünkü Tanrı Loki diğer 12 tanrının katıldığı bir şölene 13. olarak gider ve eğlence bozulur. Gece sonunda İskandinav halklarının en gözde tanrısı Balder'in ölür.
Hindistan: 8
Hindistan'ın 8'i uğursuz kabul etmesinin sebebi ise numarelojiye dayanıyor. Ülkenin başına gelen doğal afetler, kazalar gibi olayların hep 8 ile ilgisi olduğu görülmüş. Bu rakama o kadar uğursuz bakıyorlar ki bazı rakamları bile toplayıp sonucunda 8 buluyorlar ise hemen lanete bağlıyorlar.
Japonya: 4
Japonlara göre 4 sayısı uğursuz bir sayıdır. Bunun en büyük nedeni 4 sayısının Japonca'da ölüm sözcüğünün teleffuzuna oldukça benzemesidir. Bu nedenle 4 sayısını belirten ikinci bir sözcük türemiştir. Hatta o kadar uğursuz kabul edilir ki, asansörlerde bile dördüncü kat bulunmaz.
Kaynak: Lingualift