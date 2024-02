'Bu son şansımız mı?' filmleri Salt'ta

Salt’ın iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan gösterim programı Bu son şansımız mı? , kurucusu Garanti BBVA’nın desteğiyle 29 Şubat-24 Mart tarihlerinde Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da ve saltonline.org’da izleyiciyle buluşuyor. Türkiye, Filistin, İspanya, Kenya, Danimarka, İsveç ve Almanya’dan yedi belgesel filmi bir araya getiren program, iklim değişikliğinin biyoçeşitlilik, ekosistem kaynakları, insan ve olmayan varlıklar üzerindeki etkilerini irdeliyor.

All of Our Heartbeats Are Connected Through Exploding Stars (Patlayan Yıldızlar Bağlar Kalp Atışlarımızı)

Hızla azalan yağışlar ve toprak kaybı, dünyanın birçok yerinde yerel toplulukların kadim yaşam pratiklerini derinden etkiliyor; insan kaynaklı ekolojik tahribatın önüne geçmeye çalışanlar her zamankinden çetrefilli sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu son şansımız mı? 2024 seçkisi, değişen iklim koşulları bağlamında insan ile insan olmayan varlıklar arasındaki ilişkileri irdelerken yas, kayıp ve onarım kavramlarını merkeze alıyor. Farklı coğrafyalardan hikâyeler, gezegendeki her şeyin birbiriyle bağıntılı oluşuna vurgu yapıyor.

Toplayıcılar Bingöl

Programın ilk filmi Toplayıcılar Bingöl (2020), Bingöl ve çevresindeki toplayıcılık kültürünün izini sürüyor. Bilim insanları, doğa araştırmacıları ve yöre insanları ile yapılan söyleşileri de içeren belgesel, yabani bitki ve mantarların coğrafyaya özgü kullanımları, bitkilerin şifa ve tıbbi amaçlı kullanım alanları, aşırı tüketim ile doğa tahribatı gibi konuları odağına alıyor. 29 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gösterilecek film, 1-3 Mart tarihlerinde saltonline.org üzerinden izlenebilecek.

Fauna

Bu son şansımız mı? kapsamında 2015’ten bu yana yetmişi aşkın filmin gösterildiğini belirten Salt Genel Müdürü Deniz Ova, dünya çapında yaşanan ekolojik krizler ile toplumsal dönüşümleri anlamak ve farkındalık yaratmak için kültür kurumlarının kritik bir rolü olduğuna değindi. Salt’ta düzenlenen iklim odaklı programların, kurumun ilgi alanları ile önceliklendirdiği konuları yansıttığını ifade etti.

A Thousand Fires (Binlerce Ateş)

Programla ilgili görüşünü dile getiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, “Kurucusu olduğumuz Salt ile birlikte, ‘sürdürülebilirlik’ kavramını sanat aracılığıyla toplumsal gündeme taşımaya önem veriyoruz. Sanatın farkındalık yaratma, diyalog kurma ve harekete geçmede ne kadar etkili olduğunu biliyoruz; bu nedenle sanatsal etkinliklerin kapsamına iklim ve ekolojik kriz gibi öncelikli konuları alarak farklı kitlelerde etki yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

Between the Rains (Yağmurlar Arasında)

Bu son şansımız mı? 2024 programı, Salt’tan Fatma Çolakoğlu ve Eylül Şenses tarafından hazırlandı. Açık Sinema’da gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerin ardından tüm filmler saltonline.org üzerinden çevrimiçi olarak da izlenebilecek. Yalnızca Türkiye’den erişime açık olan filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Vergiss Meyn Nicht (Sahipsiz Meşeler)

Bu son şansımız mı? Gösterim Programı

Toplayıcılar Bingöl , Adnan Faruk Turan ve Roni Aran Adıbelli, 2020, 69’

29 Şubat Perşembe, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

1-3 Mart, saltonline.org

Between the Rains [Yağmurlar Arasında] , Andrew H. Brown ve Moses Thuranira, 2023, 82’

5 Mart Salı, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

8-10 Mart, saltonline.org

From the Wild Sea [Vahşi Denizlerden] , Robin Petré, 2021, 78’

7 Mart Perşembe, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

8-10 Mart, saltonline.org

Vergiss Meyn Nicht [Sahipsiz Meşeler] , Fabiana Fragale, Kilian Kuhlendahl ve Jens Mühlhoff, 2023, 100’

12 Mart Salı, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

15-17 Mart, saltonline.org

Fauna , Pau Faus, 2023, 74’

14 Mart Perşembe, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

15-17 Mart, saltonline.org

A Thousand Fires [Binlerce Ateş] , Saeed Taji Farouky, 2021, 90’

19 Mart Salı, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

22-24 Mart, saltonline.org

All of Our Heartbeats Are Connected Through Exploding Stars [Patlayan Yıldızlar Bağlar Kalp Atışlarımızı] , Jennifer Rainsford, 2022, 77’

21 Mart Perşembe, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

22-24 Mart, saltonline.org