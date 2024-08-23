Bu yöntemlerle beyaz çamaşırlardaki sarı lekelerin üstesinden gelebilirsiniz!

OKSİJENLİ SU İLE TEMİZLEME ÇÖZELTİSİ YAPMAK

Kovaya sadece iki ölçek düşük etkili oksijenli su ve bir ölçek bulaşık sıvısı koyun. Bu ölçekler oldukça küçük olacak, fakat ne kadar temizleyici yapmak istediğinize bağlı arttırabilirsiniz. Bunu yağlı lekelere olduğu gibi normal çamur ve yemek lekeleri için de deneyebilirsiniz.