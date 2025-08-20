Budapeşte nerede, hangi ülkede? Budapeşte nerenin, hangi ülkenin şehri?

Aslında tek bir ruhu paylaşan iki farklı şehirden doğmuş olması, Budapeşte'nin karakterindeki zıtlıkların ve zenginliğin temelini oluşturur. Budapeşte hangi ülkede sorusunun yanıtı bizi Macaristan'a götürürken, şehrin gerçek kimliğini anlamak için Buda ve Peşte'nin birleşme öyküsünü, altından akan şifalı suları ve tarih boyunca tanıklık ettiği imparatorlukları ve devrimleri bilmek gerekir.

BUDAPEŞTE NEREDE?

Orta Avrupa'nın kalbinde, Macaristan'ın kuzey-orta kesiminde yer alan Budapeşte, Avrupa'nın en önemli nehirlerinden biri olan Tuna'nın (Danube) iki yakasına kurulmuştur. Nehir, şehrin sadece coğrafyasını değil, tüm karakterini ve yapısını belirleyen ana unsurdur. Şehrin iki yakası arasında belirgin bir coğrafi farklılık bulunur. Batı yakası olan Buda, Gellért Tepesi ve Kale Tepesi gibi tepeler üzerine kurulmuş, daha engebeli, yeşil ve tarihi bir dokuya sahiptir. Doğudaki Peşte yakası ise, engin Macar Ovası'nın bir parçası olarak tamamen düz bir arazi üzerine yayılmıştır.

Bu iki farklı yakayı birbirine bağlayan ve aralarında Zincirli Köprü (Széchenyi Lánchíd) gibi ikonik yapıların bulunduğu köprüler, şehrin bütünlüğünün sembolleridir. Tuna Nehri'nin ortasında yer alan ve yemyeşil bir kaçış noktası olan Margaret Adası (Margit-sziget) da şehrin coğrafyasının önemli bir parçasıdır. Budapeşte'nin bir diğer eşsiz coğrafi özelliği ise, yerin altından gelen ve şehre "Kaplıcalar Şehri" unvanını kazandıran yüzden fazla termal su kaynağıdır.

BUDAPEŞTE HANGİ ÜLKEDE? Budapeşte, zengin tarihi, kendine özgü dili ve kültürüyle bilinen bir Orta Avrupa ülkesi olan Macaristan'ın başkenti ve en büyük şehridir. Macaristan, Avrupa Birliği üyesi olup, çevresindeki Slav ve Germen komşularından farklı olarak Fin-Ugor dil ailesine mensup Macarca diliyle ayrışan, köklü bir geçmişe sahip bir ülkedir. Tarih boyunca güçlü bir krallık olan Macaristan, bugün de kültürel kimliğini güçlü bir şekilde korumaktadır. Budapeşte, bu ülkenin nüfus, ekonomi, sanayi ve kültür bakımından tartışmasız merkezidir. Ülke nüfusunun yaklaşık beşte biri bu şehirde yaşar. Parlamento, bakanlıklar, ülkenin en büyük üniversiteleri ve en önemli kültürel kurumları Budapeşte'de bulunur. Şehir, sadece Macaristan'ın değil, aynı zamanda tüm Orta Avrupa'nın en önemli turizm ve ticaret merkezlerinden biri olarak kabul edilir ve ülkenin dünyaya açılan en parlak vitrinidir. BUDAPEŞTE HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ? Bugün tek bir isimle andığımız Budapeşte, aslında 1873 yılında Tuna Nehri'nin iki yakasındaki üç ayrı şehrin birleşmesiyle doğmuştur. Bu birleşim, şehrin modern kimliğinin başlangıç noktasıdır. Bu üç tarihi şehir şunlardır: