BUDO'da bazı seferler iptal edildi
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle BUDO'nun Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi. Kocaeli'de de bazı vapur seferlerinin, aynı gerekçeyle yapılamayacağı duyuruldu
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi de programdan kaldırıldı.
KOCAELİ'DE BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL
AA'nın haberine göre; Kocaeli'de bazı vapur seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karamürsel-Hereke, Hereke-Karamürsel deniz ulaşım seferlerinin 14.00'e kadar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, 14.00'ten sonraki seferlerin hava durumuna bağlı güncelleneceği aktarıldı.