BUDO'da bazı seferler iptal edildi Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle BUDO'nun Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi. Kocaeli'de de bazı vapur seferlerinin, aynı gerekçeyle yapılamayacağı duyuruldu

Anadolu Ajansı Giriş: 27.11.2023 - 01:33 Güncelleme: 27.11.2023 - 01:33 facebook

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