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        Haberler Gündem Güncel BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi | Son dakika haberleri

        BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

        Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 8'i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 05:09 Güncelleme: 01.10.2024 - 05:10
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        BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. BUDO'nun internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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