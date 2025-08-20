Budva nerede, hangi ülkede? Budva nerenin, hangi ülkenin şehri?

Hem tarihi dokusuyla bir zaman yolculuğu vadeden hem de modern turizm olanaklarıyla her türlü beklentiye cevap veren Budva, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi kendine çeker. Peki, bu popüler sahil kenti tam olarak Budva nerede?

2.500 yılı aşan köklü bir geçmişe sahip olan bu şehir, tarih boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşımış, ancak her zaman bir liman ve yaşam merkezi olma kimliğini korumuştur. Budva hangi ülkede sorusunun yanıtı bizi Balkanlar'ın genç ülkesi Karadağ'a götürürken, şehrin hikayesi, Venedikli denizcilerin, Adriyatik'in ve modern turizmin şekillendirdiği bir sahil masalını anlatır.

BUDVA NEREDE?

Adriyatik Denizi'nin güneydoğu kıyısında, Karadağ'ın sahil şeridinin tam ortasında yer alan Budva, ülkenin en popüler turizm merkezidir. Şehir, denize doğru hafifçe uzanan küçük bir yarımadanın üzerine kurulmuş olan tarihi merkezi (Stari Grad) ve bu merkezin etrafında gelişen yeni yerleşim alanlarından oluşur. Geniş bir körfezin merkezinde yer alan Budva, etrafı sarp ve yeşil dağlarla çevrili bir coğrafyaya sahiptir. Bu dağlar, şehri iç kesimlerin sert ikliminden korur ve ona tipik bir Akdeniz iklimi kazandırır; yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılıman ve yağışlı geçer.

REKLAM Budva'nın coğrafyasını asıl ünlü kılan ise "Budva Rivierası" olarak adlandırılan ve yaklaşık 35 kilometre boyunca uzanan sahil şerididir. Bu riviera, irili ufaklı çok sayıda koy, çakıllı ve kumlu plajlarıyla ünlüdür. Mogren, Jaz, Bečići ve Ploče gibi plajlar, bölgenin en bilinen ve en çok tercih edilen noktalarıdır. Ayrıca, hemen karşısında yer alan ve bir zamanlar balıkçı köyüyken bugün lüks bir otele ev sahipliği yapan ikonik Sveti Stefan adası da coğrafi olarak bu rivieranın bir parçasıdır ve Budva'nın sembolik manzaralarından birini oluşturur. BUDVA HANGİ ÜLKEDE? Budva, Avrupa'nın en genç ülkelerinden biri olan ve Balkanlar'ın Adriyatik kıyısında yer alan Karadağ'ın (Montenegro) bir şehridir. Karadağ, 2006 yılında Sırbistan-Karadağ Devlet Birliği'nden ayrılarak tam bağımsızlığını ilan etmiştir. Küçük yüzölçümüne rağmen inanılmaz bir doğal çeşitliliğe sahip olan ülke, Kotor Körfezi gibi fiyort benzeri körfezleri, Tara Kanyonu gibi derin kanyonları, Durmitor gibi milli parkları ve Budva gibi canlı sahil kentleriyle tanınır.

Budva, bu genç ülkenin ekonomik motoru olarak kabul edilir. Ülkenin toplam turizm gelirlerinin çok büyük bir kısmı Budva ve çevresinden elde edilir. Karadağ hükümeti için de stratejik bir öneme sahip olan şehir, ülkenin dünyaya açılan en modern ve en popüler yüzüdür. Başkent Podgorica idari merkezken, Budva ülkenin "turizm başkenti" olarak anılır. REKLAM BUDVA HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ? Bugün Karadağ'ın turizm başkenti olan Budva'nın kökenleri, 2.500 yıl öncesine, Antik Yunan kolonistlerine kadar uzanır. Tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olan şehir, Roma İmparatorluğu döneminde de önemli bir merkez olmuştur. Ancak şehrin bugünkü görünümünü ve mimari karakterini şekillendiren en önemli dönem, yaklaşık 400 yıl boyunca süren Venedik Cumhuriyeti egemenliğidir. Bugün "Stari Grad" (Eski Şehir) olarak bilinen ve surlarla çevrili tarihi merkez, büyük ölçüde bir Venedik mirasıdır. Dar ve labirenti andıran sokakları, küçük meydanları, taş binaları, kiliseleri ve şehrin en yüksek noktasındaki kalesi (Citadela), Venedik mimarisinin ve şehir planlamacılığının tipik özelliklerini taşır. Venediklilerden sonra kısa bir süre Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yönetimine giren şehir, daha sonra Yugoslavya'nın bir parçası olmuştur. 1979 yılında yaşanan büyük bir depremde Eski Şehir neredeyse tamamen yıkılmış, ancak yıllar süren titiz bir restorasyon çalışmasıyla aslına uygun olarak yeniden ayağa kaldırılmıştır.