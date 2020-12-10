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Buğday filmi konusu nedir? - Buğday filmi oyuncuları ve karakterleri

TRT1'de bu gece Buğday filmi ekranlara geliyor. Romantik drama türündeki filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Buğday filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler...

Buğday filmi konusu nedir? - Buğday filmi oyuncuları ve karakterleri

2017 yılında vizyona giren ve dramseverler için tavsiye edilen filmlerden biri olmayı başaran Buğday filmine dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

BUĞDAY FİLMİ KONUSU

Birçok sembol ve metaforla zenginleşen, orijinal dili İngilizce olan filmin çekimleri, Türkiye, ABD ve Almanya'nın farklı şehirlerinde siyah beyaz olarak gerçekleştirildi.

Film, parlak bir kariyeri ve bildiği her şeyi terk eden bilim insanı Cemil Akman ile tohum genetiği uzmanı Prof. Dr. Suat Erin'in yolculuğunu konu ediniyor.

Türkiye, Almanya, Fransa, İsveç ve Katar ortak yapımı "Buğday"ın başrollerini Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigory Dobrygin ve Cristina Flutur paylaşıyor.

TRT ve Galata Film ortaklığıyla çekilen ve yaklaşık 5 yılda tamamlanan "Buğday", Tokyo Film Festivali'nin yarışma bölümünde de yer alacak.

BUĞDAY FİLMİ OYUNCULARI

Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigoriy Dobrygin, Cristina Flutur, Hal Yamanouchi, Jarreth J. Merz, Lubna Azabal, Milla Böhning

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