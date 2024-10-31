Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Kavılca buğdayı, daha çok tanınan siyez buğdayına çok yakın bir tür. Çeşitli arkeolojik kazılarda bulunan tohumların atasıdır. Bu buğday, özellikle çölyak hastaları için olmazsa olmaz bir ürün. Biz de bugün Ardahan’da bu türün faydalarını ortaya koyduk" diye konuştu.