Buğday rekoltesinde düşüş bekleniyor

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi 26 Nisan'da Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Kızıltepe Ticaret Borsası, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Mardin Organize Sanayi Bölgesi, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası ve Dicle Un Sanayicileri Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilgili genel müdürlükler ve hububat sektöründeki sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı kongrenin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Buna göre, stratejik buğday ürününün ekim alanı giderek arttı ve son üç yılda 6,8 milyon hektardan 7,6 milyon hektara yükseldi. Artış eğiliminin devam etmesi öngörülürken, ülkede makarnalık buğday ekilişinde azalış, ekmeklik buğdayda ise artış olacağı tahmin ediliyor.

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Buğday açısından bu üretim yılının iklim parametreleri değişiklik gösteriyor. Kurak bir sonbahar, düşük yağışlı bir kışın ardından oldukça kurak bir mart ile son 65 yılın en kurak yılı yaşandı. Buna karşılık nisan ayının ilk yarısında geçen yılların ve uzun yılların oldukça üzerinde yağış oldu. Özellikle 10-12 Nisan tarihlerinde yer yer eksi 15 dereceyi bulan düşük sıcaklıkların buğdaylarda lokal zararlara sebep oldu. Bu etkilerle buğday rekoltesinin, uzun yıllar ortalaması olan 20 milyon tonun altında gerçekleşerek 18 milyon 650 bin ton olması bekleniyor.